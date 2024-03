3. Handball-Bundesliga TV Homburg empfängt einen Gegner unter Schock

An diesem Samstag soll es anders laufen. Allerdings können die Homburger personell nicht aus dem Vollen schöpfen. Patrick Bach fehlt weiter wegen einer Knieverletzung. Niklas Zarikos hat sich die Hand gebrochen. Der US-Nationalspieler wird am Dienstag operiert und kann in dieser Saison wohl kein Spiel mehr bestreiten. Nuno Rebelo trainiert zwar mit dem Team, trägt aber eine Bandage an der Wurfhand. Er hatte sich im Spiel bei der HSG Krefeld-Niederrhein verletzt. Torhüter Patrick Schulz (Fingerbruch) fehlt ebenfalls. Torjäger Yves Kunkel zählt wegen einer Sehnenverletzung am Daumen eigentlich ebenfalls zum Lazarett, biss aber in den vergangenen Wochen auf die Zähne. Und das tat der ehemalige Nationalspieler, der nach dieser Saison zum Liga-Konkurrenten HG Saarlouis wechseln wird, mit Bravour. Beim Auswärtssieg gegen die Bergischen Panther war er am vergangenen Wochenende mit neun Treffern erneut bester Schütze seines Teams. „Es ist überragend, wie sich Yves trotz der Verletzung Woche für Woche in den Dienst der Mannschaft stellt“, lobt Ecker, dem die vielen Ausfälle im Saison-Endspurt dennoch Kopfzerbrechen bereiten: „So viele Handverletzungen, wie wir sie aktuell haben, habe ich selten erlebt“, sagt der Trainer. Der aber auch weiß, dass vermeintliche Probleme wie Personalsorgen und Abstiegskampf Dinge sind, die bei Gegner Gelnhausen nach dem tragischen Schicksalsschlag gerade keine Rolle spielen.