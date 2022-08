Handball-Oberliga : Mit Königstransfer eine Klasse nach oben

Homburgs prominenter Neuzugang Yves Kunkel (am Ball) am vergangenen Wochenende bei einem Testspiel gegen Kunkels Heimatverein HSG Völklingen. Der 28-Jährige steuerte neun Tore zum 33:29-Sieg der Saarpfälzer bei. Foto: Markus Hagen

Homburg In rund einem Monat beginnt die neue Saison in der Handball-Oberliga. Dann will der TV Homburg wieder einen Anlauf Richtung Aufstieg nehmen. Mit der Verpflichtung von Yves Kunkel aus der ersten Liga wird der TVH mit der Favoritenbürde leben müssen.

Aus seinen Ambitionen macht Handball-Oberligist TV Homburg keinen Hehl. Mit der Verpflichtung von Rückraumspieler Yves Kunkel vom Bundesligisten MT Melsungen sorgte der TVH vor rund drei Monaten nicht nur im Saarland für Aufsehen. Mit Hilfe des 28-jährigen langjährigen Bundesliga- und zehnfachen A-Nationalspielers will Homburg in die Dritte Bundesliga aufsteigen. In der abgelaufenen Runde reichte es für dieses Ziel noch nicht. Die Saarpfälzer schlossen die Saison sieben Punkte hinter der VTV Mundenheim als Zweiter ab.

TVH-Trainer Steffen Ecker bezeichnet Neuverpflichtung Kunkel wenig überraschend als „Königstransfer“. Ecker ergänzt: „Yves ist eine absolute Führungspersönlichkeit auf und neben dem Spielfeld.“

Kunkel stammt gebürtig aus Völklingen. Seine Eltern und seine Schwester spielten ebenfalls Handball. „Da ließ es sich kaum vermeiden, dass ich früh mit dem Sport in Berührung kam“, erzählt der 28-Jährige. Im Alter von fünf Jahren griff er bei der HSG Völklingen zum ersten Mal zum Handball. Bei der HSG durchlief er anschließend auch alle Nachwuchsmannschaften. Als A-Jugendlicher wurde er mit einem Zweitspielrecht beim damaligen Zweitligisten HG Saarlouis ausgestattet. Da waren aber längst große Namen des deutschen Handballs auf das Riesentalent aufmerksam geworden. 2013 wechselte Kunkel mit 19 Jahren zu Bundesligist GWD Minden. Vom mehrmaligen deutschen Meister und Europapokalsieger folgten die Stationen HBW Balingen-Weilstetten (ab 2015), SC DHfK Leipzig (ab 2017) und MT Melsungen (ab 2018). Kunkel ist gelernter Außenspieler, ab seiner Station in Leipzig wurde er aber auch im Rückraum eingesetzt.

Seit der Altersklasse U18 trug Kunkel auch das Trikot der deutschen Nationalmannschaft. Er nahm im Nachwuchsbereich an mehreren Welt- und Europameisterschaften teil. Zweimal gewann er den EM-Titel – mit der U18 und der U20 jeweils in Österreich. Bei der U19-WM in Russland wurden Kunkel und Co. Vizeweltmeister. Am 14. Juni 2015 bestritt der prominente Homburger Neuzugang in der Kieler Ostseehalle gegen Österreich sein erstes A-Länderspiel für Deutschland. Neun weitere sollten folgen.

Für die A-Nationalmannschaft kam Kunkel in den vergangenen Jahren zwar nicht mehr zum Einsatz – aber dennoch: In Melsungen war er Stammspieler. Warum der Wechsel im besten Handball-Alter aus der höchsten deutschen Liga in die Viertklassigkeit? „Mit dem Handballsport wollte ich kürzer treten – aus familiären aber auch aus beruflichen Gründen. Daher habe ich meinen Vertrag in Melsungen nicht verlängert“, erzählt Kunkel. Er habe sich schon früh während seiner Aktivenzeit Gedanken um die Karriere nach der Karriere gemacht. Er absolviert ein Studium zum Sport-Businessmanager, das er im Februar nächsten Jahres abschließen will. Und bei diesen Überlegungen kam der TV Homburg ins Spiel. Über den Hauptsponsor des TVH ist es Kunkel aktuell möglich, ein einjähriges Praktikum beim Fußball-Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern zu absolvieren. Er ist bei den Roten Teufeln unter anderem in die Spieltagsorganisation eingebunden.

Und nebenbei will Kunkel dem TV Homburg auch beim Ziel Aufstieg helfen. Die ersten Trainingswochen bei den Saarpfälzern, in denen die Grundlagen im konditionellen Bereich gelegt wurden, hat der Neuzugang mit seinen Mitspielern hinter sich gebracht. Nun rücken bis zum ersten Spieltag am 10. September, an dem der TVH die HSG Worms empfängt, spielerische und taktische Elemente in den Fokus.

„Wir feilen gerade an der Abstimmung auf dem Feld. Schließlich bin ich nicht der einzige Neue im Kader“, verrät Kunkel. Vielversprechende Ansätze sind zu erkennen. Am vergangenen Wochenende absolvierten die Homburger inmitten zahlreicher Trainingseinheiten auch zwei Testspiele. Gegen den luxemburgischen Vizemeister HC Berchem siegte der TVH mit 34:31 und gewann gegen Saarlandligist HSG Völklingen mit 33:29. Gegen seinen Heimatverein steuerte Kunkel neun Tore bei. Am kommenden Wochenende geht der Testspiel-Marathon weiter. Am Samstag spielt Homburg bei den Red Boys Differdange. Am Sonntag steht ein Turnier in Eppelborn auf dem Programm.