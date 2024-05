3. Handball-Liga „Wir haben uns selbst um den Sieg gebracht“

Beim Handball-Drittligisten TV Homburg kommt gerade alles zusammen – aber nicht im positiven Sinne. Der TVH trennte sich am Samstag im Auswärtsspiel in Leverkusen beim TuS Opladen mit 29:29 – eigentlich ein achtbares Ergebnis. Weil aber die TSG Haßloch ihre Partie gegen den Longericher SC Köln gewann (36:32), findet sich der TVH zwei Spieltage vor Saisonende aufgrund des gegenüber Haßloch verlorenen direkten Vergleichs auf dem ersten Abstiegsplatz wieder. Ein Sieg gegen Opladen hätte dies verhindert – und dass ein Erfolg nicht zustande kam, lag womöglich an einem kuriosen Fehler, der teuer werden könnte. Knapp vier Minuten vor dem Spielende lag Homburg mit 27:25 vorne – und der TVH war in Ballbesitz. Ljubomir Josic, der nach der Trennung von Steffen Ecker als Interims-Trainer fungiert, legte die Grüne Karte auf den Tisch und beantragte eine Auszeit, um das Team für die Schlussphase neu einzustellen. Doch dazu war Josic nicht berechtigt, weil er auf dem Spielberichtsbogen nur als Spieler, nicht aber als Trainer vermerkt war. Die Konsequenz: Homburg erhielt eine Zeitstrafe. Wie die Partie ohne diesen Lapsus gelaufen wäre, ist Spekulation. Was tatsächlich passierte: Die Hausherren glichen zum 28:28 aus. TVH-Spieler Muhamet Durmishi brachte sein Team in der letzten Minute zwar wieder mit 29:28 in Führung. Doch Opladen bekam mit dem letzten Angriff quasi mit der Schluss-Sirene einen Siebenmeter zugesprochen. Oliver Dasburg verwandelte zum 29:29. Der eine Punkt – er könnte für den TVH zu wenig sein. Denn die Saarpfälzer müssen in ihren verbleibenden beiden Saisonspielen nun zwingend einen Zähler mehr sammeln als die punktgleichen Haßlocher oder der der davor platzierte TV Aldekerk. Dieser hat einen Punkt mehr auf dem Konto als Homburg, welcher aber in diesem Fall den direkten Vergleich gewonnen hat.