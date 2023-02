Handball-Oberliga : Der Höhepunkt im Hexenkessel

Im Anflug auf den Titel? Homburgs Kreisläufer Patrick Bach und sein Team treten am Samstag zum Gipfeltreffen in Budenheim an. Bach wird dabei sowohl im Angriff als auch in der Defensive voll gefordert sein. Foto: Markus Hagen

Homburg In der Handball-Oberliga tritt Tabellenführer TV Homburg am Samstag beim einzigen Verfolger in Budenheim an. Die Waldsporthalle – für ihre Bombenstimmung bekannt – wird bei dem Spitzenspiel bis auf den letzten Platz besetzt sein. Der Sieger hält im Titelrennen viele Trümpfe in der Hand.

Es ist voraussichtlich das Spiel des Jahres für den TV Homburg in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar. Der Tabellenführer tritt am Samstagabend um 19.30 Uhr in der Waldsporthalle in Budenheim bei seinem einzigen verbliebenen Verfolger an. Die gastgebenden Sportfreunde Budenheim liegen in der Tabelle nur einen Punkt hinter Homburg. Alle anderen Mannschaften spielen im Titelkampf längst keine Rolle mehr.

Der TVH hat in dieser Saison noch kein Spiel verloren – doch eine einzige Niederlage könnte in dieser Spielzeit tatsächlich schon eine zu viel sein. Verliert Homburg am Samstagabend, ziehen die Sportfreunde in der Tabelle vorbei – und der TVH wäre darauf angewiesen, dass der große Rivale in der Restrunde noch einmal patzt. Die Hoffnung, dass dies passiert, stünde aber auf tönernen Füßen. Denn abgesehen vom Hinspiel in Homburg – das der TVH klar mit 34:21 gewann – gingen die Budenheimer bislang immer als Sieger von der Platte.

Trotz dieser Ausgangslage glaubt Homburgs Trainer Steffen Ecker nicht, dass das Titelrennen am Samstag schon beendet wird. „Egal, wie das Spiel ausgeht, die Meisterschaft ist dann noch nicht entschieden. Klar ist, dass Budenheim schon etwas mehr unter Druck steht. Bei einer Niederlage wären sie schon drei Zähler hinter uns“, sagt Ecker. Auch in diesem Fall wäre seine Mannschaft aber noch nicht durch, meint er. „Es gibt danach noch einige Spiele, die gefährlich sein können. Bei der HSG Eckbachtal wird ohne Hartz gespielt. Und wir spielen auch noch gegen Drittliga-Absteiger SV Zweibrücken“, zählt Ecker auf. Er warnt also davor, gedanklich einen Haken hinter die Meisterschaft zu setzen, sollte das Spitzenspiel gewonnen werden. „Für mich ist alles so lange offen, bis Platz eins auch rechnerisch vergeben ist“.

Eckers Forderung, im Titelrennen so lange Vollgas zu geben, bis seine Mannschaft die Ziellinie auch tatsächlich überschritten hat, ist berechtigt. Gewinnt der TVH am Samstag, sieht es trotzdem mehr als nur vielversprechend aus. In diesem Szenario müsste Homburg anschließend zwei Mal Mal patzen, um auch nur theoretisch von Platz eins verdrängt werden zu können. Solch einen Patzer leistete sich Eckers Mannschaft in dieser Saison zwar schon. Doch der blieb einmalig. Bei Aufsteiger HSG Nahe-Glan spielte der TVH Remis (27:27). Alle anderen Partien gewannen die Saarpfälzer – zumeist turmhoch.

Doch auch Eckers Trainerkollege bei den Sportfreunden, Volker Schuster, glaubt nicht an eine Vorentscheidung am Samstag. „Selbst wenn wir gewinnen und die Tabellenführung übernehmen, dürften wir uns in den restlichen zehn Spielen keinen Ausrutscher erlauben. Die Saison ist noch lang.“ Im Falle einer Niederlage sieht Schuster sein Team zwar auch noch nicht aus dem Titelrennen ausgeschieden. Er räumt aber ein: „Drei Punkte gegen Homburg aufzuholen, wäre schon richtig schwer.“

Trotz des Abstiegs aus der 3. Liga in der Vorsaison konnte Budenheim seinen Kader fast komplett zusammenhalten. Das Team ist also eingespielt. Schuster hofft am Samstag zudem auf die Unterstützung der Fans. Die Budenheimer Waldsporthalle wird mit 600 Zuschauern bis auf den letzten Platz besetzt sein. „Wir gehen von einem offenen Spiel aus“, meint Schuster, der alle Spieler seines Kaders zur Verfügung hat. Vor Gegner Homburg hat er Respekt: „Der TVH hat einen starken und ausgeglichen besetzten Kader, bei dem nicht nur Ex-Nationalspieler Yves Kunkel zu beachten ist.“

Von einer außergewöhnlichen Zuschauerunterstützung möchte auch der TV Homburg profitieren. Über 100 Anhänger des TVH werden die Reise vor die Tore von Mainz antreten. „Das könnte hitzig werden, weil die Fans in der Halle viel näher am Spielgeschehen dran sind als woanders“, sagt Steffen Ecker. Daher erwartet er eine noch intensivere Partie als jene in der Westpfalzhalle, wo im Dezember rund 900 Zuschauer das Spiel zwischen Homburg und dem SV 64 Zweibrücken verfolgten.

Ob die Spielpause über Fasching Einfluss auf den Rhythmus seiner Mannschaft gehabt habe, findet Ecker schwer zu beurteilen. „Aber immerhin konnte der eine oder andere Spieler seine Blessuren auskurieren.“ Bis auf Peter Gohl, der nach seiner Schulterverletzung das Training noch nicht wieder aufnehmen konnte, kann auch Ecker personell aus dem Vollen schöpfen. Worauf sein Team aufpassen müsse: „Budenheim steht sehr gut in der Abwehr, überzeugt durch schnelles Tempo-Spiel und durch Treffsicherheit“, weiß der Homburger Trainer.

Die Frage nach Schwächen der Sportfreunde, die sein Team ausnutzen könne, wollte Ecker naturgemäß nicht im Vorfeld der Partie beantworten. Das soll sein TV Homburg am Samstag tun. Wenn der Höhepunkt im Hexenkessel steigt.