Süddeutsche Meisterschaften im Fechten : Drei Goldmedaillen für den VTZ-Nachwuchs

Bei den U15-Meisterschaften sicherten sich Ann-Kathrin Kehrer (3. von links) und Fynn Lehner (4. von links) von der VTZ jeweils den Titel. Foto: Volker Petri

Zweibrücken Erstmals durften an der Südwestdeutschen Meisterschaft der Florett- und Degenfechter in Zweibrücken auch Teilnehmer aus dem Ausland starten. Vom Ausrichterverein VT Zweibrücken stürzten sich am vergangenen Wochenende gleich 41 Athletinnen und Athleten ins Gefecht.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Volker Petri

173 Athleten aus dem In- und Ausland kämpften am vergangenen Wochenende um den Titel der bei den Offenen Südwestdeutschen Meisterschaften in Zweibrücken. Die erste Auflage diese Turniers wurde von der Fechtabteilung des VTZ Zweibrücken ausgerichtet.

Das Turnier, das in ähnlicher Form bereits seit rund 30 Jahren existiert, fand in diesem Jahr erstmals in der Zweibrücker Ignaz-Roth-Halle statt. Bis zur Corona-Pandemie wurden die Klingen immer in der Sporthalle der Mannlich Realschule gekreuzt. Nach zwei Jahren Corona-Pandemie und damit verbundene Pause, war der Andrang besonders groß, sich unter den neuen Bedingungen endlich bei der Premiere nicht nur mit Gegnern des Südwestdeutschen Fechtverbandes zu duellieren.

Um diesen Andrang bewältigen zu können, war einiges an Arbeit nötig. So arbeitete das Team um VTZ-Organisator Volker Petri mit seinem eingespielten Team am Freitag bis spät in die Nacht, um die Halle für das Turnier bereit zu machen. Bahnen und Technik mussten installiert werden.

Für Grund zum Jubeln sorgten an den zwei Wettkampftagen am Samstag mit dem Florett und am Sonntag mit dem Degen die 41 VTZ-Athletinnen und Athleten auf dem Meldebogen. Nachdem Rückzug des MTV Mainz und anderer Vereine musste der Säbelwettbewerb kurzfristig ausfallen.

Vier Mal Gold, vier Mal Silber und zwei Mal Bronze Medaillen holten die weiblichen und männlichen VTZ- Musketiere doppelt so viel Edelmetall, wie im Jahr 2019.

Den Qualifikationswettbewerb für die Deutschen Meisterschaften eröffneten die Damen und Herren im Einzel mit dem Florett. Die große Aufmerksamkeit richtete sich auf die VTZ-Damen um die an eins gesetzte Charlotte Buchholtz, die nach einer Auszeit das Training wieder aufgenommen hat. Neuzugang Brasilianerin Mariana Freitas de Oliveira stand ebenso im Fokus, wie Svenja Voigt, die nach ihrer Babypause wieder voll im Training ist.

Nach dem 8er Tableau gab es im Halbfinale die ersten Überraschungen. Lena Busche (TG Frankenthal) gewann gegen Svenja Voigt 15:8 und Freitas de Oliveira gewann gegen ihre neue Vereinskameradin Buchholtz mit 15:13.

Im Finale unterlag Freitas de Oliveira der Frankenthalerin mit 15:7. Entgegen der üblichen Regeln gewannen beide VTZler nicht automatisch Bronze. Sportwart Fabian Nillius aus Mainz-Gonsenheim in seiner Funktion als Wettkampfmanager ordnete an, alle Plätze auszufechten. Letztlich setzte Voigt sich mit 15:10 gegen Buchholtz durch.

Danach waren die Florett-Herren der VTZ gefordert. Nach den Vorrunden und dem 32er Tableau schafften alle die Zweibrücker Philipp Bollmann, Gregor Euskirchen, Emil Knerr, Stefan Rossbach und Alexey Tarasov den Einzug in die 16er K.o.-Direktausscheidung. Hier war Endstation für Bollmann und Tarasov die Premiere bei der Südwestdeutschen feierten. Ihre drei Kollegen erreichten dagegen allesamt das Achtelfinale.

Hier verpassten sie aber das Halbfinale der besten Vier. Sieger wurde Alexander Bappert (TG Frankenthal) vor Christian Plechinger (TSV Speyer), Dennis Mosbach (TSV Speyer) und Florian Ferizi aus Frankenthal.

Nachdem ausgeglichenen Resultat der VTF-Fechter im Einzel war man gespannt wie der Mannschaftskampf zwischen VT Zweibrücken und TGM Mainz-Gonsenheim sich entwickelt. In der Aufstellung Knerr, Bollmann, Rossbach und Euskirchen führte das Quartett 15:12 im ersten Drittel. Nach ständigem Führungswechsel stand es 34:35 für die TGM. Doch Stefan Rossbach drehte im vorletzten Gefecht 40:37 für die VTZ und Emil Knerr setzte den Schlusspunkt mit 45:38 zu Gunsten für die Heimmannschaft.

Im Finalkampf der Herren stand das VTZ-Team gegen die Favoriten von der TSV Speyer auf der Planche. Nach drei Gefechten führten die Domstädter mit 15:10. Nach einem wechselhaften Gefecht lagen die Hausherren im letzten Drittel mit 35:31 vorne. Am Ende mussten sich die kämpferischen Rosenstädter doch 42:45 geschlagen geben. Am Ende überwog bei der VTZ jedoch die Freude über Silber. Den Titel sicherte sich Frankenthal mit einem Erfolg über Speyer.

Die U15-Jugendliche fochten ihre Meisterschaften in diesem Jahr erneut bei den Senioren aus. was den Zweibrückern gelegen kam. Parallel war Aufruf für Ann-Kathrin Kehrer, Clara Wahlheimen und bei den Jungs Jannis Euskirchen, Paul Goldmann und Fynn Lehner in den getrennten Vorrunden. Mit einer positiven Bilanz gingen die beiden VTZ-Nachwuchsfechterinnen in die Direktausscheidung. Hier verlor Wahlheimer den Faden und musste sich gegen Lore Niklis vom ASV Landau geschlagen geben, was ihr Platz sieben einbrachte.

Selbst überrascht war Ann-Kathrin Kehrer als sie auf dem 8er-Tableau stand und im ersten Kampf auf Messers Schneide in einem sehr spannenden Gefecht den Siegtreffer zum 15:14 gegen Lara Hensen (Kaiserslautern) setzte. Nach einem 15:13-Sieg im Halbfinale, sicherte sich auch im Finale mit 15:12 den Turniersieg und Gold gegen Elise Bahnemann aus Kaiserslautern.

Ohne Probleme setzen sich die VTZ-Nachwuchsfechter Fynn Lehner, Paul Goldmann und Jannis Euskirchen gegen ihre Konkurrenten durch. Favorit Fynn Lehner sicherte sich ohne eine einzige Niederlage als erster einen Finalplatz. Euskirchen unterlag seinem Vereinskameraden 13:14 und Goldmann musste sich ebenfalls Lehner geschlagen geben. Am Ende war holte Fynn Lehner Gold bei der U15 und Paul Goldmann sicherte sich Silber.

Die TGM Mainz-Gonsenheim zog mit 45:40 gegen Kaiserslautern ins Finale gegen Zweibrücken ein. Durchweg gewannen die favorisierten Zweibrücker im 5er Treffer- Rhythmus alle Gefechte. Nach 15:12 im ersten, 30:17 im zweiten Gefecht endete die Partie mit 45: 31. Der Finalerfolg brachte das dritte Goldmedaille für den VTZ-Nachwuchs und das vierte Gold aus VTZ-Sicht nach dem Damenerfolg am Samstag.

Die Degenwettbewerbe folgten am Sonntag mit der Austragung der U15-Einzel- und Teamwertung. Hier vertrat Paul Goldmann als einziger die Farben der VTZ auf der Planche. Nach überstandener Vorrunde und Einzug in das 16er-K.o- sicherte sich Paul eine gute Position fürs Weiterkommen. Nach einem 15:1-Sieg folgten im 8er-K.o Gefecht gegen Matteo Pasquale (TV Homburg) ein 15:6 und Aran Namek (TSG Friesenheim) ein 15:8-Sieg. Gegen Leo Strohschein (Maxdorf) setzte es eine 14:15-Niederlage, die Platz fünf bedeutete. In der Ergebnisliste stand Felix Molter (Fecherring Hochwald) auf Platz 1 vor Daniel Koser (Maxdorf), Constantin Banowitz (Homburg).

Ein großes Degen-Aufgebot bei den Herren und Frauen mit Deutschen Meistern, Europa- und Weltmeisterschafts-Erfahrung gaben dem Turnier die richtige Würze. Schon nach der Vorrunde eine gute Platzierung für das 32er-K.o. zu erreichen war nicht einfach. Die Zweibrücker Ulrich Oberle, (32.), Thomas Tschernig (31.) , Cornelius Dort (27.), Alexey Tarasov (26.) und Stefan Rossbach (23.) erreichten das 16er-K.o. nicht.

Emil Knerr als neunter und Gregor Euskirchen (12.) verpassten dort den Einzug ins Viertelfinale. Den Sieg erkämpfte sich Mika Ehringshaus (Heidelberg) vor seinem Vereinskameraden Hilmar Reiss. Den dritten Platz teilten sich der Homburger Lars Imbsweiler und Thilo Liebheber aus Frankenthal.

Der Degen-Wettbewerb der Damen war genauso spannend. Nach der Vorrunde und 16er-K.o. schafften Svenja Voigt (5.) und Mariana Freitas de Oliveira (6.) den Sprung auf das 8er-Tableau. Hier mussten sie sich den Spezialistinnen, der Erstplatzierten Carolin Breitwieser (Heidelberg), der zweiten Bettina Fichtel (Friesenheim), den beiden dritten Sonja Tippelt (Friesenhem) und Hannah Kuster (Speyer) beugen.

Die Spannung hielt auch noch bei den Team-Duellen bei den Damen an. Den Titelverteidigern aus Friesenheim mit Alica Strömer, Sonja Tippelt und Bettina Fichtel wollten die Zweibrücker Charlotte Buchholtz, Svenja Voigt und Mariana de Oliveira Parole bieten. Das schien zunächst auch zu klappen: Nach drei Gefechten führte die VTZ mit 14:13. Nach wechselhaften Gefechten gingen die gingen die Rosenstaädterinnen mit 40:38-Führung ins letzte Gefecht. Dort sichteren sich die Friesenheimerinnen mit großer Routine den Sieg mit 45:42.