Gerätturn-Gaumeisterschaft Westpfalz Quantität und Qualität steigen wieder

In der starken Kür Leistungsklasse 2 (Jahrgang 1995 – 2008) musste sich VTZ-Turnerin Lina Meister (49,85 Punkte) knapp Julia Podgorski (50,70) vom TV Lemberg geschlagen geben. Somit gewann Meister wie im Vorjahr Silber. Platz drei ging hier an die Contwigerin Johanna Maurer (49,00). Mit einer 13,20 erhielt Meister zwar die beste Wertung am Sprung, musste vor allem aber am Zittergerät Balken (11,50) Federn lassen. Den Gaumeister-Titel sicherte sich hingegen Chiara Conrad (51,40 Pkt., VTZ) in der Kür LK 3 (Jg. 1995 – 2008) souverän vor Teamkameradin Jule Neumann (48,35). Am Barren (12,70), Balken (13,00) und Boden (12,90) erhielt Conrad die besten Wertungen, lediglich am Sprung war Neumann (13,35) nicht zu schlagen. Bronze sicherte sich in diesem Wettbewerb Vera Schmitt (47,50) von der VT Niederauerbach. Auch in der Kür LK 3 der Jahrgänge 2009 bis 2011 ging Gold an die VTZ. Hier setzte sich Louisa Klein (48,75) hauchdünn mit 0,10 Zählern Vorsprung vor Vereinskollegin Casey Geiger (48,65) durch. Während die Vorjahres-Zweite Louisa Klein am Barren (12,20) und Balken (12,25) je die beste Leistung zeigte, sammelte Gaiger am Sprung (12,50) und Boden (12,60) mehr Punkte. Den Bronzeplatz sicherte sich die Contwigerin Estelle Conrad (45,90). In der Kür LK 3 (Jg. 2012 – 2014) reihten sich die beiden Contwigerinnen Pia Strassel (48,25) und Emma Wasmundt (47,75) knapp hinter Gaumeisterin Nele Gessner (48,75) vom TV Lemberg ein. Jeweils die ersten Sechs der Gaumeisterschaften dieser Wettkampf-Leistungsklassen haben sich für die am kommenden Wochenende in Bad Bergzabern stattfindenden Spitzensport-Pfalzmeisterschaften qualifiziert. „Wir sind somit mit fünf Turnerinnen vertreten“, erklärt Sonja Rayer. Die VT Contwig stellt vier Mädels.