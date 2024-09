Gaumeisterschaft der Gerätturnerinnen in Zweibrücken Ein Ergebnis mit Seltenheitswert

Und so taten sich die Großen in der Kür zusammen und sicherten mit 1,20 Zählern Vorsprung vor dem TV Lemberg den Sieg. „Das rettende Gerät war der Balken“, erzählt Rayer. Hier kam die Turngemeinschaft mit 50 Punkten auf genau 1,2 mehr als der TVL. „Am Balken entscheidet sich oft der Wettkampf – und das ist ein Fleißgerät. Wer hier im Training viel drauf geht, bekommt Sicherheit und kann die Übung im Wettkampf sicherer turnen“, erklärt die VTZ-Trainerin. Am besten umgesetzt hat das am Samstag VTZ-Turnerin Emma Baumann, die mit einer 13,00 die höchste Wertung aller Teilnehmerinnen erhielt. „Emma war super. Sie hat nicht den ganz hohen Schwierigkeitsfaktor, aber sie hat sehr sauber geturnt und kaum gewackelt. Sie war so glücklich.“ An Sprung und Barren lag Lemberg je mit 0,1 Punkten vorne. Diese 0,2 Zähler machte der spätere Sieger um Lina Meister, die verletzungsbedingt nicht alles turnen konnte, Emma Baumann, Mia Reichert, Chiara Conrad, Johanna Maurer, Estelle Conrad, Lilly Wind und Jule Sauter jedoch am Boden wieder wett. Hier war Chiara Conrad mit einer 15,00 am stärksten. „Wir haben in diesem Team wirklich eine gute Konstanz drin.“ So haben etwa die Contwigerinnen Estelle Conrad (12,70) und Johanna Maurer (12,80) am Sprung starke Übungen gezeigt.