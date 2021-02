Tischtennis-Oberliga : TTC Riedelberg wartet auf die nächste Mail

Riedelberg Nach der Verlängerung des Lockdowns erwartet der TTC Riedelberg eine baldige Nachricht des Verbandes, wie es mit der Saison weitergeht. Elena Süs, von den Oberliga-Damen des TTC wäre für einen Saisonabbruch.

Aktuell ist die Saison noch bis zum 28. Februar unterbrochen. Da Bund- und Länder gestern jedoch beschlossen haben den Lockdown noch weiter zu verlängern, ist es wahrscheinlich, dass der Pfälzische Tischtennisverband ein neues Datum verkündet oder die Saison ganz beendet. Wie es mit der Oberliga weitergeht, in der die Frauen des TTC spielen, wollte der Deutsche Tischtennis Bund am 8. März bekannt geben.

„Normalerweise kommt kurz nach den Entscheidungen der Politik eine Mail vom Präsidium“, sagt Christian Becker, der Vorsitzende des TTC Riedelberg. In die Entscheidung, wie es im Amateur-Tischtennis weiter geht sind die Vereine nicht einbezogen. Für Becker heißt es also warten auf die Nachricht des Präsidiums.

Der pfälzische Verein pausiert schon seit Beginn der zweiten Lockdowns komplett. „Es gab keine Möglichkeiten in unserer Halle zu trainieren“, sagt Becker. Dennoch sind dem Verein die Mitglieder nicht weggelaufen. „Ich bin sehr froh, dass sie uns in der schwierigen Zeit unterstützen.“

Bei Elena Süs, Spielerin der Oberliga-Damen des TTCR hält sich die Motivation für die Restrunde nach eigener Aussage eher in Grenzen. „Ich sehe keinen Grund die Saison noch zuende spielen zu müssen“, sagt Süs. Die beiden Spieltage, die das Team im Oktober absolviert hat, waren für die Spielerinnen schon befremdlich. Kein Abklatschen, Abstand zwischen den Stühlen, Desinfektion der Platte nach jedem Spiel waren Teil des Hygienekonzepts – doch das hätte dem Spiel in gewisser Weise den Spaß geraubt, sagt Süs. „Wir spielen in einer Liga, in der es auch dazu gehört die Gegner zu empfangen, mit ihnen auch mal was zu trinken. Wir würden alle gerne wieder Tischtennis spielen – aber bevor es so läuft können wir auch noch warten.“