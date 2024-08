Fußball-Landesliga West TSC Zweibrücken erlebt „sehr schönen Samstag“

TuS Hohenecken – SG Rieschweiler 3:1 (1:1). Den Saisonstart hatte sich die SG Rieschweiler komplett anders vorgestellt: Eine Woche nach der 2:3-Heimniederlage gegen Nanz-Dietschweiler gab es für die Mannschaft von Trainer Björn Hüther am Sonntag auch in Hohenecken keine Punkte, sodass sich die SG vorerst auf dem vorletzten Platz 15 wiederfindet. „Wir haben sicherlich besser gespielt. Man kann sich darüber streiten, ob der Sieg für Hohenecken verdient war – oder nicht. Ich denke, wir hätten schon einen Punkt mitnehmen müssen“, sagt Hüther. Seine Mannschaft hatte auch einen guten Auftakt erwischt, als Simon Hauk im Anschluss an eine Ecke von Erik Durm per Kopf mit dem frühen Führungstreffer zur Stelle war (12. Minute). „Beide Mannschaften waren zunächst viel auf Ballbesitz aus und ließen ihn in der Defensive laufen. Vielleicht war dies auch dem heißen Wetter geschuldet“, meint der SG-Trainer. In der 22. Minute fiel durch Nico Schauß der Ausgleich. Vorausgegangen ist eine Fehlerkette bei der SGR. Bis zur Pause passierte nicht mehr viel, sodass das 1:1 auch so in Ordnung ging.