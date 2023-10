Fußball-Landesliga West TSC kommt auswärts auf keinen grünen Zweig

TuS 07 Steinbach – TSC Zweibrücken 3:2 (2:1). Die Fußballer des TSC Zweibrücken lassen in der Fußball-Landesliga West weiter die Konstanz vermissen. Am Sonntag kassierte der Aufstiegsanwärter im zehnten Saisonspiel bereits seine vierte Niederlage (alle auswärts). Er unterlag beim Verbandsliga-Absteiger TuS Steinbach mit 2:3 (1:2). Dennoch hat der Tabellensiebte TSC nur drei Zähler Rückstand auf ein Quartett an der Tabellenspitze. Dort liegen mit 19 Punkten Spitzenreiter SC Hauenstein sowie die SG VfR 07 Kirn-SC Kirn-Sulzbach, der TuS 07 Steinbach und der TuS Hackenheim gleichauf und sind nur durch das Torverhältnis voneinander getrennt. Allerdings haben die Hauensteiner gegenüber der Konkurrenz noch ein Nachholspiel in der Hinterhand.