Fußball-Verbandspokal Südwest Erneute Überraschung wird schwer für den TSC

Für den TSC Zweibrücken ist es nach fünf absolvierten Spieltagen in der Fußball-Landesliga West als aktueller Tabellendritter bislang richtig gut gelaufen. Die Elf vom Wattweiler Berg ist als einzige Mannschaft der Liga neben dem Spitzenreiter SG Hüffelsheim ungeschlagen. Bevor es nun für den TSC in der Meisterschaftsrunde am Sonntag um 15 Uhr daheim gegen die Hüffelsheimer zum ersten Spitzenspiel der noch jungen Saison kommt, wartet auf die Mannschaft von Trainer Özal Acar an diesem Mittwochabend um 19 Uhr noch das Pokalheimspiel gegen den SV Steinwenden.