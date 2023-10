Fußball-Landesliga Der TSC will wieder sein „Heimgesicht“ zeigen

Doch auch wenn der Vorletzte in seinen acht Saisonspielen erst ein Mal als Sieger vom Platz ging, erwartet TSC-Trainer Özal Acar keinen Selbstläufer: „Wir gehen von einem kämpferisch starken Gegner aus, der in den 90 Minuten alles geben wird. Wir müssen von Beginn an in den Zweikämpfen dagegenhalten. Es ist wichtig, einfachen Fußball zu spielen und als Mannschaft aufzutreten. Wir als TSC Zweibrücken bekommen in dieser Liga nichts geschenkt“, sagt Acar, der nach dem schwachen Aufritt gegen Meisenheim auch auf eine „Trotzreaktion“ seiner Mannschaft hofft.