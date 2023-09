Fußball-Landesliga Der TSC Zweibrücken hat Blut geleckt

Der Trainer und seine Team konzentrieren sich lieber auf die nächste Aufgabe in der Liga – und die hat es erneut in sich. Rieschweiler tritt am Samstag um 16 Uhr beim Tabellenzweiten SG VfR 07 Kirn-SC Kirn-Sulzbach an. „Das ist ein extrem kompakter Gegner, der bei Standards stets brandgefährlich ist“, analysiert Hüther. Und der Trainer ergänzt: „Für mich ist das eine Mannschaft, die am Saisonende unter den ersten Vier stehen wird. Wir müssen alles auf den Platz bringen, was geht, mutig agieren und die Standards des Gegners gut wegverteidigen“.