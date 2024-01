Fußball-Landesliga Der TSC zündet die Transfer-Granate

Vom saarländischen Oberligisten SV Auersmacher wechselt zur nächsten Saison Jan Luca Rebmann an den Wattweiler Berg. Der 25-Jährige kann im Mittelfeld oder als Außenverteidiger eingesetzt werden und gehört in Auersmacher zu den Leistungsträgern. Beim SVA absolvierte er in der laufenden Saison 23 von 24 möglichen Spielen und stand dabei 20 Mal in der Startelf. Insgesamt bestritt Rebmann für Auersmacher in den letzten Jahren 98 Pflichtspiele und war an 37 Treffern beteiligt (21 Tore, 16 Vorlagen).