Fußball-Verbandspokal Die Pokalreise des TSC Zweibrücken ist zu Ende

Am kommenden Sonntag um 15.15 Uhr bestreitet der TSC sein nächstes Heimspiel. Dann wieder in der Landesliga gegen den Tabellen-Drittletzten Sportfreunde Bundenthal. Die Zweibrücker sind aktuell Siebter, liegen aber nur drei Punkte hinter der Tabellenspitze zurück. „Wir sind zu Hause in der Liga noch ungeschlagen. Und das soll so bleiben. Dafür müssen wir den Kampf, den wir heute geliefert haben, auch am Sonntag gegen Bundenthal auf den Platz bringen“, fordert Schön.