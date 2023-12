Fußball-Landesliga TSC Zweibrücken verlängert Vertrag mit Trainer Özal Acar

In der Landesliga überwintert der TSC auf Platz vier. Der Rückstand auf Spitzenreiter TuS Steinbach beträgt fünf, der Abstand auf den Zweiten SC Hauenstein zwei Punkte. Allerdings hat das Top-Duo noch Nachholspiele in der Hinterhand. Im für den TSC ungünstigsten Szenario könnte der Rückstand in einer bereinigten Tabelle auf beide auf bereits acht Zähler wachsen. Diese Hypothek ist insbesondere auf die schwache Auswärtsbilanz der Zweibrücker zurückzuführen. Am heimischen Wattweiler Berg ging der TSC in acht Partien nie als Verlierer vom Platz (sieben Siege). In ihren acht Auswärtsspielen sammelten die Zweibrücker aber nur sieben Punkte. „Eine echte Erklärung habe ich dafür nicht – aber selbstverständlich sind wir von der Auswärtsbilanz enttäuscht“, sagt Haliloglou. Er glaubt aber fest daran, dass der TSC noch ein ernstes Wort um den Titel mitsprechen kann. „Am Saisonende will ich auf Platz eins oder zwei stehen – ganz egal, was andere davon halten. Das kommt aber nicht nur von mir – die Mannschaft hat diesen Anspruch auf unserer Weihnachtsfeier gerade wieder selbst bekräftigt.“