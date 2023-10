Fußball-Landesliga Hüther warnt: „Da unten liegt alles dicht beisammen“

Der Tabellenelfte SG Rieschweiler (13 Punkte) ist am Sonntag um 15 Uhr bei bei der SG Eppenbrunn (Rang 13) gefordert. Die Eppenbrunner wurden in der vergangenen Saison hinter Mitaufsteiger FV Ramstein Zweiter der Bezirksliga Westpfalz-Aufstiegsrunde und setzten sich dann in der Relegation gegen den FC Schmittweiler-Callbach durch. Eine Klasse höher hängen auch die Trauben für die SG naturgemäß höher. In seinem letzten Spiel vor 14 Tagen gegen den Tabellenachten Ramstein ließ Eppenbrunn aber mit einem 4:2-Sieg aufhorchen. Die SG Rieschweiler war am vergangenen Sonntag im Heimspiel gegen den Fünften SV Rodenbach zu einem leistungsgerechten 0:0-Unentschieden gekommen.