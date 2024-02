Fußball-Landesliga West SGR will unten raus, TSC will oben ran

Im Hinspiel in Steinbach habe sein Team eine gute Leistung gezeigt, sei eigentlich ebenbürtig gewesen, erinnert sich Hüther. Das zweite Aufeinandertreffen am Samstag an der dicken Eiche werde nun aber noch schwerer, glaubt er: „Nach elf Siegen in Serie strotzt der TuS vor Selbstvertrauen“, sagt der 46-Jährige über die Steinbacher, die am vergangenen Sonntag mit einem 5:1-Heimsieg gegen den VfL Simmertal aus der Winterpause gekommen sind. Die SG Rieschweiler verlor dagegen vor der Winterpause vier Mal in Folge.