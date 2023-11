Fußball-Landesliga Auch auswärts endlich das „Heim-Gesicht“ zeigen

Auch die SG Rieschweiler legte am vergangenen Spieltag einen Gala-Auftritt hin. Die SGR fegte den FV Ramstein mit 5:1 von Kunstrasen an der dicken Eiche und klopft nun als Tabellensechster sogar am oberen Tabellendrittel an. Die SGR hat ebenso viele Punkte auf dem Konto (19) wie der mit großen Ambitionen in die Runde gestartete SC Hauenstein. Und an diesem Sonntag um 16 Uhr könnte die SGR den SC sogar überholen. Denn dann kommt es in Hauenstein zum direkten Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften. SGR-Trainer Björn Hüther sieht die Favoritenrolle aber ganz klar beim SC: „Für mich ist das die stärkste Mannschaft in der Liga. Sie haben vor einiger Zeit – genau so wie wir heute – den Weg mit jungen Spielern eingeschlagen. Und die sind heute eben alle zwei Jahre weiter als unsere.“ Einer der stärksten dieser jungen Spieler des kommenden Gegners sei Luca Schmidt, verrät Hüther, auf welchen Akteur seine Mannschaft ein besonderes Augenmerk legen müsse. Allein damit sei es aber nicht getan. „Dort stimmt die Mischung aus erfahrenen und jungen Spielern“, sagt Hüther, der mit Christof Seibel, dem Regionalliga erfahrenen Niklas Kupper, Sebastian Stanjek, Philipp Weishaar und Mounir Rabahi weitere Akteure aufzählt, die seinem Team das Leben immens schwer machen können. „Für mich ist der SC Hauenstein der große Titelfavorit, daheim sind sie eh eine Macht. Aber auch wir sind heiß und wollen dort einen ordentlichen Auftritt hinlegen“, sagt Hüther, der wieder auf den zuletzt erkrankt fehlenden Eric Mayer bauen kann. Luis Neumüller (Bänderverletzung) muss am Sonntag dagegen vermutlich noch passen.