Fußball-Landesliga West TSC „verschenkt“ zum Auftakt zwei Punkte

TSC Zweibrücken – SF Bundenthal 1:1 (1:0). Die in Sachen vorderer Tabellenplatz ambitionierten TSC-Spieler hatten sich den Saisonauftakt in der Fußball-Landesliga West ganz anders vorgestellt. Und dabei hatte der Gastgeber vor 125 Zuschauern am Wattweiler Berg am Sonntag von Beginn an das Spiel im Griff – und ging auch nach zehn Minuten verdientermaßen durch Alex Styben mit 1:0 in Führung. „Wir haben die Partie eigentlich über die kompletten 90 Minuten dominiert. Es war ein Spiel auf ein Tor“, sagte TSC-Trainer Özal Acar: „Die Gäste sind nur nach Standards gefährlich geworden, da sie eben einige groß gewachsene Spieler in ihren Reihen haben. In der ersten Halbzeit haben wir allerdings auch nichts nach Standards anbrennen lassen.“ Die Führung sei völlig in Ordnung gegangen. Allerdings habe es seine Mannschaft einfach nicht hinbekommen, ein zweites Tor nachzulegen und die Weichen endgültig in Richtung erster Saisonsieg zu stellen. Immer wieder tauchten die Hausherren gefährlich vorm Tor der Gäste auf. Es fehlte allerdings an der nötigen Präzision – oft wurde der letzte Pass zu ungenau gespielt. Auch bremsten etliche Abseitsstellungen die Zweibrücker aus.