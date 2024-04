Fußball-Landesliga Der TSC wahrt die Minimalchance

Die Anfangsphase ging am Samstag aber an die in den Zweikämpfen entschlossen auftretenden Gäste aus Meisenheim, die mit ihrem schnellen Umschaltspiel für Gefahr sorgten. Vor allem den flinken Robin Hill bekam der TSC zunächst nur schwer in den Griff. „Nach und nach sind wir dann stärker in die Partie gekommen. Zu Beginn hat der Abstand zwischen den Reihen nicht gestimmt. Das wurde dann aber besser“, lobte Acar, dessen Mannschaft nach 32 Minuten in Führung ging. Nach einem Steckpass von Jonathan Kauf traf Erik Bischof im Fallen mit dem linken Fuß ins lange Eck. Der TSC hätte noch vor der Pause nachlegen können. Sebastian Schmitt scheiterte auf Zuspiel von Tim Wachall an der Latte (39.).