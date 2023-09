Fußball-Landesliga TSC trifft auf ambitionierten SC Hauenstein

Nach ihrem 5:1-Feuerwerk daheim gegen den Tabellen-14. SF Bundenthal ist die SG Rieschweiler nun am Sonntag um 15.15 Uhr beim bereits angesprochenen VfR Kaiserslautern gefordert. „Gegen Bundenthal war es ein richtig guter Auftritt von uns. Endlich haben wir auch mal gegen einen guten Gegner gewonnen. Vor allem die zweite Halbzeit war richtig gut. Und so kommt dann auch mal ein überraschendes Ergebnis zustande, mit dem vielleicht vorher in dieser Höhe niemand gerechnet hat“, sagt Rieschweilers Trainer Björn Hüther. Er hatte den kommenden Gegner vergangene Woche eine Halbzeit lang bei der 0:5-Niederlage in Hauenstein beobachtet. Seine Erkenntnis aus dieser Beobachtung: „Sie hatten versucht, Fußball zu spielen. Es ist eine gegenüber der letzten Saison fast komplett neue Mannschaft, die vor der jüngsten Niederlage gut in die neue Runde hineingestartet war. In Kaiserslautern hatten wir das erste Spiel nach meiner Trainerrückkehr gewonnen. Das Gefühl bei Heimspielen ist stets richtig gut. Nun müssen wir es lernen, dies auch auswärts auf den Platz zu bringen.“ Schließlich könne man sich nicht darauf verlassen, stets die Heimspiele zu gewinnen.