Fußball-Landesliga Wachall und Hirt ballern den TSC in Runde vier

„Die Fehrbacher haben es am Anfang gut gemacht und intensiv verteidigt. Sie haben aber in den 90 Minuten keinen wirklich gefährlichen Torschuss abgegeben. In der ersten Halbzeit waren wir noch etwas zu langsam in unserem Spiel“, analysierte Hirt. Das sei nach dem Seitenwechsel besser geworden, „auch wenn in der einen oder anderen Situation der letzte Pass nicht ankam“, so der 30-Jährige. Der 5:0-Erfolg sei am Ende auch in der Höhe in Ordnung gegangen.