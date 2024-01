Zweibrücker Hallenfußball-Stadtmeisterschaft TSC hat in Nervenkrimi die Nase knapp vorne

Fast sah es im Endspiel so aus, als könnte der Seriensieger vom Wattweiler Berg gestürzt werden. In der dritten Minute hatte Felix Brunner im Anschluss an ein sehenswertes Solo den Außenseiter SG Rimschweiler/VB Zweibrücken I mit einem Schuss aus neun Metern in Führung gebracht. In der letzten Minute vor dem Seitenwechsel kassierte dann die SG in Person von Islam Mohamed eine Zweiminuten-Zeitstrafe, die sie jedoch unbeschadet überstand. Unmittelbar, nachdem die SG wieder komplett war, zielte Dennis Hirt nur knapp über deren Tor. Fast im direkten Gegenzug scheiterte SG-Akteur Ahmed El Khadem-Neuhäuser am Pfosten. Zwei Minuten vor dem Abpfiff gab es dann für SG-Spieler Jannik Gerlinger ebenfalls eine Zeitstrafe. Zu diesem Zeitpunkt lag eine große Überraschung in der Luft. In Überzahl gelang jedoch Sebastian Schmitt mit einem Gewaltschuss der viel umjubelte Ausgleich für den TSC. Und fast hätte sein Spielertrainer Hirt noch ein Neunmeterschießen verhindert, der sonst so zielsichere Schütze brachte jedoch beim allerletzten Angriff den Ball nicht im gegnerischen Gehäuse unter.