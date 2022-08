Fußball-Verbandspokal Südwest : Erfolgreiche Sonderschicht für den TSC

Felix Stopp (vorne) brachte den TSC Zweibrücken beim Pokalspiel in Fehrbach 1:0 in Führung. Foto: Mirko Reuther

Zweibrücken/Fehrbach Fußball-Landesligist Zweibrücken siegt im Pokal beim Bezirksligisten FC Fehrbach mit 3:2 nach Verlängerung.

Des TSC begann stark und ging vor der Pause auch verdient in Führung. Felix Stopp erzielte kurz vor der Halbzeit das 1:0 für das Team vom Wattweiler Berg (45. Minute). Doch nach dem Seitenwechsel drehte Fehrbach die Partie. Kurz nach Wiederbeginn stellte FC-Stürmer Michael Wiktorski die Uhren mit seinem Treffer wieder auf null (49.). Und fünf Minuten später war es erneut Wiktorski, der Fehrbach mit 2:1 in Front brachte. Eine Viertelstunde vor dem Ende lagen die Gastgeber noch immer vorne, dem TSC drohte das Aus. Doch Pascal Julier, der kurz zuvor für Sebastian Meil eingewechselt wurde, besorgte nach 77 Minuten den erneuten Ausgleich. Fehrbach rettete sich zwar in die Verlängerung – spielte da aber nur noch zu zehnt. Florian Grünfelder war nach 82 Minuten wegen einer Notbremse mit glatt Rot vom Platz geflogen. Die Sonderschicht der Bubenhauser endete erfolgreich, weil TSC-Spieler Fabricio Martins nach 101 gespielten Minuten den entscheidenden, weil letzten Treffer des Tages erzielte. In der Nachspielzeit der Verlängerung musste mit Dominik Rindchen ein zweiter Akteur der Gastgeber mit Gelb-Rot vom Feld.