Saisonvorbereitung : TSC überzeugt am Testspielwochenende

Zweibrücken Landesligist aus Zweibrücken bezwingt Rohrbach mit 7:0. Remis gegen Saarlandliga-Topteam Auersmacher.

(mire) Nach dem torlosen Remis im Test gegen den saarländischen Landesligisten SV Reiskirchen hatte Peter Rubeck, Trainer des TSC Zweibrücken, noch festgestellt, dass seine Mannschaft gewisse Probleme habe, das Spiel zu machen und Tore zu erzielen. Am Samstag hatte der Übungsleiter in dieser Hinsicht keinen Grund zur Klage. Der TSC bezwang den saarländischen Verbandsligisten SV Rohrbach am Wattweiler Berg mit 7:0. Schon vor der Pause war die Messe gelesen. Sebastian Meil mit drei Treffern sowie Cüneyt Eren, Erik Bischof und Dennis Hirt hatten die Zweibrücker vor dem Seitenwechsel mit 6:0 in Führung gebracht. Zur Pause wechselte Rubeck munter durch. Auch die Saarländer hatten im zweiten Durchgang die eine oder andere Chance. Das Tor traf aber nur der TSC. Jan-Patrick Buchheit schraubte das Ergebnis noch zum 7:0-Endstand in die Höhe. „Rohrbach ist kein Fallobst, die spielen schließlich Verbandsliga. Wir haben das gerade in der ersten Halbzeit richtig gut gemacht. Wir haben den Gegner früh angelaufen und unter Druck gesetzt. Wir wussten, dass wir das Spiel machen müssen. Im Training davor hatten wir einige Abläufe einstudiert. Die haben wir schon ganz gut umgesetzt“, freute sich Rubeck.