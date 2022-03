Testspiel : Hirts Gedankenblitz stellt die Weichen

Zweibrücken TSC Zweibrücken gewinnt Test gegen Hauenstein. Dienstag Generalprobe gegen Eppenbrunn.

„Es war ein guter Test, auch wenn wir das Ergebnis am Ende nur noch verteidigt haben“, sagte TSC-Trainer Peter Rubeck. Seine Mannschaft bestreitet am Dienstag um 19 Uhr zu Hause noch ein letztes Testspiel gegen Landesligist Eppenbrunn, ehe es am Sonntag in der Liga ernst wird. Im ersten Spiel der Landesliga-Aufstiegsrunde muss der TSC um 15 Uhr beim SV Rodenbach ran.