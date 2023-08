Fußball-Landesliga Stybens Doppelschlag bringt TSC auf Kurs

Die beiden Teams trafen am vergangenen Mittwoch schon einmal im Verbandspokal aufeinander. Damals hatte Bundenthal – allerdings zu Hause – mit 4:0 klar das bessere Ende für sich. Und in der Liga legten die Sportfreunde am Wochenende einen 2:0-Heimerfolg gegen den bis dahin verlustpunktfreien SC Hauenstein nach. Die SG Rieschweiler erwartet am Freitag also ein Gegner, der voraussichtlich mit breiter Brust anreist.