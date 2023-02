Fußball-Landesliga : Die einen greifen oben an, die anderen wollen unten raus

TSC-Trainer Florian Opitz war mit den Testspielen seiner Mannschaft in der Winterpause „sehr zufrieden“. Foto: Martin Wittenmeier

Zweibrücken/Rieschweiler Der TSC Zweibrücken peilt in der Rückrunde der Fußball-Landesliga den Relegationsplatz an, die VBZ und SG Rieschweiler hingegen strampeln gegen den Abstieg.

Für die drei Kreismannschaften aus der Fußball-Landesliga West geht es am Sonntag um 15 Uhr erstmals im neuen Jahr wieder um Punkte – und für den TSC Zweibrücken womöglich sogar noch um den Aufstieg. Der TSC belegt mit 27 Punkten den fünften Tabellenplatz. Derzeit recht unangefochten an der Tabellenspitze steht mit 37 Zählern die SG Eintracht Bad Kreuznach. Diese Mannschaft hat allerdings genau wie der Tabellenzweite TuS Hackenheim (32 Punkte) bereits eine Begegnung mehr als der TSC ausgetragen. Die Mannschaft vom Wattweiler Berg befindet sich also noch in Schlagdistanz zu Relegationsrang zwei.

Der Zweibrücker Heimpartie gegen Hackenheim kommt daher eine hohe Bedeutung zu. Der TSC könnte den Rückstand auf den TuS mit einem Sieg auf zwei Zähler verkürzen – und weil er noch eine Partie mehr in der Hinterhand hält, aus eigener Kraft vorbeiziehen.

Der TuS Hackenheim stand im Jahr 2020 noch kurz vor dem Abstieg aus der Bezirksliga, heute mischt er in der Landesliga an der Spitze mit. TSC-Trainer Florian Opitz bezeichnet den TuS deshalb als „ Überraschungsmannschaft“ der Saison.

Im Winter hat sich beim TSC Zweibrücken in personeller Hinsicht nicht viel getan – einziger Neuzugang ist Luca Baur vom Ligarivalen SG Rieschweiler, der die offensive Außenbahn besetzt. Abgänge wurden keine verzeichnet. Testspielsiege gelangen dem TSC gegen den SV Palatia Contwig (6:2) und den SC Stambach (8:2). Die Bubenhauser verloren gegen Oberligist FK Pirmasens (1:5) und den saarländischen Verbandsligisten Palatia Limbach (4:5). „Die Ansätze waren schon gut. Wir waren aggressiv und haben den Ball laufen lassen. Die fünf Gegentreffer gegen Pirmasens waren Geschenke von uns. Auch gegen Limbach haben wir unnötige Gegentore kassiert. Wir waren in diesem Spiel einfach zu weit von den Gegenspielern weg – ansonsten war ich mit unseren Testspielen sehr zufrieden“, sagt Opitz.

Das Hinspiel in Hackenheim hatte sein Team deutlich mit 0:4 verloren. „Deshalb haben wir natürlich noch etwas gutzumachen. Das Ziel lautet ganz klar, im neuen Jahr die ersten drei Punkte einzufahren“, betont der TSC-Trainer. Er könne in personeller Hinsicht (fast) aus dem Vollen schöpfen. Es fehlen lediglich noch Felix Decker (Fußoperation) und Quincy Henderson nach einem Eingriff am Kniegelenk. Auch Marcel Julier muss sich nach einer Operation am Fuß noch etwas gedulden. Positiv zu bewerten sei der Gesundheitszustand von Jonathan Kauf nach auskuriertem Kreuzbandriss, freut sich Optiz „Er ist schon sehr weit. Wir werden allerdings nichts überstürzen und ihn Stück für Stück weiter aufbauen“.

Nur einen Steinwurf vom TSC-Platz entfernt startet der Tabellenletzte VB Zweibrücken den 17. Anlauf auf den ersten Saisonsieg. Am Sonntag um 15 Uhr ist am Hornbachstaden der Tabellenelfte SV Hinterweidenthal zu Gast, der bislang 21 Punkte gesammelt hat. Die VB bringen es erst auf drei Zähler. Eines dieser drei Unentschieden gab es beim 0:0 im Hinspiel in Hinterweidenthal. In der Vorbereitung kassierten die VB Niederlagen gegen die A-Junioren der SV Elversberg (1:2), den FC Palatia Limbach (1:4) sowie gegen die SG Knopp-Wiesbach (2:4). Zugänge gab es im Winter keine, einziger Abgang war Torhüter Merlin Schäfer (1. FC Saarbrücken II). „Die Spieler haben alle gut mitgezogen, wir befinden uns auf dem richtigen Weg. Leider hatten wir in der Vorbereitung viele Kranke und mussten witterungsbedingt meist auf dem Platz in Niederauerbach trainieren“, sagt der neue VB-Trainer David Schwartz, der am Wochenende aber mit dem kompletten Kader planen kann.

Sein Hauptziel lautet, nach bereits zwei Spielabsagen nicht noch ein drittes Mal nicht antreten zu können. Dies hätte den Zwangsabstieg zur Folge. „Wir hoffen natürlich schnellstmöglich auf den ersten Dreier, am liebsten dank gleich am Sonntag. Was für uns in Sachen Ligaerhalt noch möglich ist, ist momentan zweitrangig“, sagt Schwartz, der von seinen Spielern gegen Hinterweidenthal „die richtige Einstellung“ fordert.