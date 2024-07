Fußball-Verbandspokal Südwest Contwig kassiert Knockout in der Nachspielzeit

Niklas Kupper war „nach einem anstrengenden Trainingslager trotzdem zufrieden mit unserer Leistung“. Bereits an diesem Mittwoch um 19 Uhr bestreiten er und sein Team ein Testspiel zu Hause gegen den B-Ligisten SV Ixheim. Am kommenden Sonntag steht dann um 15 Uhr das Kreispokal-Spiel in Waldfischbach gegen den B-Ligisten SpVgg. Waldfischbach-Burgalben II auf dem Programm. Und am Sonntag, 4. August, wird es für die Palatia auch in der Liga ernst. Contwig tritt zum Auftakt in der A-Klasse um 15.30 Uhr beim Hilster SV an. „Auf dieses Spiel arbeiten wir hin – dort zählt es, dort geht es um Punkte. Da müssen wir zeigen, dass wir in der A-Klasse oben angreifen wollen“, sagte Kupper, der die Partie gegen den TSC als „guten Test“ bezeichnete.