Fußball-Landesliga : Landesliga: TSC verliert Spitzenspiel, VBZ nehmen Revanche

Noel-Morice Weis vom TSC Zweibrücken (rot) im Zweikampf mit Hermersbergs Timm Dudek. In einem spannenden Spitzenspiel hatte Tabellenführer Hermersberg am Sonntag das bessere Ende für sich. Foto: Martin Wittenmeier

SV Hermersberg – TSC Zweibrücken 3:1 (2:1). Trotz einer starken ersten Halbzeit musste sich der TSC Zweibrücken in der Fußball-Landesliga bei Tabellenführer SV Hermersberg mit 1:3 geschlagen geben.

Bitterer als die Niederlage dürfte aber der Verlust von Tobias Schön wiegen, der sich nach einer Viertelstunde an der Achillessehne verletzte und langfristig auszufallen droht.

Im ersten Durchgang hatten die Gäste aus Zweibrücken mehr vom Spiel – aber auch mehr Pech. Jonathan Kauf und Cüneyt Eren trafen beide nur Aluminium. Hermersberg machte es auf der Gegenseite besser und ging nach 18 Minuten im Anschluss an eine Standardsituation durch Miguel Deho in Führung. Der TSC blieb aber dominant – und glich in der 44. Spielminute durch Eren aus. Trotzdem lag der Ligaprimus zur Halbzeit vorne. In der Nachspielzeit hatten die Gastgeber durch Florian Weber erneut zugeschlagen.

Nach dem Seitenwechsel machten sich beim TSC die grippebedingten Ausfälle mehrerer Stammspieler sowie die Verletzung von Schön bemerkbar. Bei Zweibrücken schwanden die Kräfte, Hermersberg übernahm mehr und mehr die Kontrolle. Trotzdem stand die Partie kurz vor Schluss auf des Messers Schneide.

Dann warf das Team von Trainer Peter Rubeck alles nach vorne – und musste in der 83. Minute prompt den dritten Treffer durch Marius Dausmann schlucken, der den Ball nach einer abgewehrten Ecke aus 20 Metern im TSC-Tor unterbringen konnte.

Der Sportliche Leiter des TSC, Hakan Haliloglou, sah in der Niederlage keinen Beinbruch. Viel gravierender sei die Verletzung von Schön: „Das ist für den Jungen natürlich sehr bitter.“ Trotz der Niederlage habe der TSC weiter sehr gute Karten, die Aufstiegsrunde zu erreichen, so Haliloglou: „Das war von Anfang an unser Saisonziel, auch wenn im Umfeld womöglich einige damit geliebäugelt haben, direkt aufzusteigen“.

SC Hauenstein – VB Zweibrücken 0:1 (0:1). Die VB Zweibrücken haben dank einer starken kämpferischen Leistung und einem frühen Tor von Lars Schönborn den dritten Saisonsieg eingefahren. Die Mannschaft von Spielertrainer Alexander Joniks revanchierte sich in Hauenstein für die unglückliche 1:2-Niederlage im Hinspiel und schob sich in der Tabelle auf Rang fünf vor. Der Rückstand auf Rang vier beträgt zwar sechs Zähler, dennoch haben die VBZ noch Chancen auf die Aufstiegsrunde.

Die Partie in Hauenstein begann ausgeglichen, in der 17. Spielminute nutzte Lars Schönborn dann im Anschluss an eine Ecke die erste Gelegenheit der Gäste zum Führungstreffer. Im weiteren Verlauf neutralisierten sich beide Mannschaften größtenteils, Torchancen blieben Mangelware.

Nach der Pause drängte Hauenstein die VBZ in die Defensive, ohne sich aber echte Möglichkeiten zu erspielen. Lediglich in den letzten zehn Minuten gab es klare Chancen für den SCH, doch VBZ-Torhüter Merlin Schäfer vereitelte mit zwei Glanzparaden den Ausgleich.