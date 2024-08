Fußball-Verbandspokal Südwest TSC darf keine Ausreden suchen

Was für ein unangenehmer Gegner die Bundenthaler sein können, mussten die Spieler des TSC Zweibrücken erst am vorletzten Sonntag am eigenen Leib verspüren: Da hatte es für den TSC beim Saisonauftakt in der Liga am heimischen Wattweiler Berg ein letztlich enttäuschendes 1:1 (1:0) gegeben. Nach dem frühen Führungstreffer durch Alex Styben in der zehnten Minute brachten die Gastgeber trotz etlicher guter Chancen kein zweites Mal den Ball über die Linie und kassierten in der dritten Minute der Nachspielzeit noch den Ausgleich durch Kevin Rose. „Dieses Spiel haben wir natürlich noch nicht vergessen und wollen uns dafür in Bundenthal durch einen Pokalsieg revanchieren. Wir müssen über den Kampf ins Spiel hineinfinden. Dass wir die technisch bessere Mannschaft sind, ist klar. Allerdings müssen wir das erst einmal auch auf den Platz bringen“, betont Marc Arzt, dessen Team mit dem Rückenwind aus dem 5:1-Erfolg am Wochenende bei der SG Meisenheim/Desloch/Lauschied zum Ligakontrahenten reisen kann. Unter der Woche die rund 50 Kilometer nach Bundenthal in Angriff nehmen zu müssen, sei allerdings nicht unbedingt eine dankbare Aufgabe, hatte Zweibrückens Trainer Özal Acarzu dem Los gesagt: „Aber wie nehmen das an.“