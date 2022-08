Fußball-Verbandspokal Südwest : TSC angelt sich Tim Ugo – und will nächste Pokalhürde nehmen

Flügelspieler Tim Ugo (24) kommt von Borussia Neunkirchen zum TSC Zweibrücken. Foto: Kleer/FNS

Fehrbach/Zweibrücken Fußball-Landesligist Zweibrücken hat noch zwei Neuzugänge verpflichtet. Mittwochabend zweite Runde im Verbandspokal bei Bezirksligist Fehrbach.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Stefan Holzhauser

Gespielt wird auf dem Kunstrasenplatz in der Hengsberger Straße. In der ersten Runde hatte sich der TSC vor rund 300 Zuschauern im Stadtderby beim A-Ligisten SVN Zweibrücken mit 4:1 (3:1) durchgesetzt. Nach wackligem Start und frühem Rückstand steigerte sich die Mannschaft des neuen Trainers Florian Opitz deutlich und gewann am Ende verdient.

Fehrbach ist in der Bezirksliga bereits am vergangenen Sonntag in die Meisterschaftsrunde gestartet. Und das erfolgreich. Der FC bezwang die SpVgg. Waldfischbach-Burgalben deutlich mit 6:0. Für den TSC Zweibrücken beginnt die neue Spielzeit in der Landesliga West am Samstag um 16.30 Uhr mit einem Heimspiel gegen den SC Idar-Oberstein II.

Opitz ist vor dem zweiten Pflichtspiel seines Teams auf der einen Seite zufrieden mit der Saisonvorbereitung. Der 35-Jährige, der vom damaligen Landesligisten SG Eppenbrunn kam und beim TSC Peter Rubeck beerbt hat, habe von seinem Vorgänger „eine sehr gut funktionierende Mannschaft übernommen.“ Opitz ergänzt: „Wir haben eine Leistungsdiagnostik durchführen lassen, an deren Ergebnissen es rein gar nichts zu beanstanden gab.“

Auf der anderen Seite treiben Opitz die vielen Ausfälle, mit denen die Rot-Schwarzen zu kämpfen haben, die Sorgenfalten auf die Stirn. Zahlreiche Akteure sind verletzt. Teilweise schwer wie Jonathan Kauf (Kreuzbandriss) oder Marcel Julier (Knorpelschaden). Sie werden noch lange fehlen. Deshalb hat der TSC noch zwei neue Spieler verpflichtet. Fabricio Correa Scanzi Martins (zuletzt SG Knopp-Wiesbach) wurde bereits im Pokalspiel gegen den SVN eingewechselt. Und vom Saarlandligisten Borussia Neunkirchen kommt der US-Amerikaner Tim Ugo, der für die Hüttenstädter in der abgelaufenen Saison 14 Spiele bestritt (ein Tor, eine Vorlage). Der 24 Jahre alte Flügelspieler wird den TSC am Mittwoch im Pokal aber noch nicht unterstützen. Er befindet sich noch in seiner Heimat, den USA. Den Brasilianer Martins (27) beschreibt Optiz als technisch versierten Mittelfeldspieler, der genau wie Ugo sicher den Konkurrenzkampf im Kader anheizen werde.

Die Pokalpartie in Fehrbach nennt Opitz einerseits „ein Bonusspiel“, das er aber andererseits „unbedingt gewinnen möchte“. Er ergänzt: „Natürlich wollen wir im Pokal weit kommen. Es geht da ja auch um Einnahmen für den Verein.“ Nicht nur aufgrund des Kantersieges der Fehrbacher zum Saisonauftakt erwartet Opitz beim Bezirksligisten aber „eine sehr schwierige Aufgabe. Wir müssen geduldig – und von Anfang an hochkonzentriert sein.“