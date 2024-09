Fußball-Verbandspokal Die TSC-Pokalreise endet erneut im Achtelfinale

Die Landesliga-Fußballer des TSC Zweibrücken haben am Mittwochabend vor 220 Zuschauern im Heimspiel gegen den Ligarivalen SV Hermersberg den erstmaligen Einzug in ihrer Vereinsgeschichte in das Viertelfinale des Verbandspokals Südwest knapp verpasst. Am Ende setzten sich die Gäste im strömenden Regen am Wattweiler Berg mit 3:2 (2:1) durch. „Es hat leider nicht sein sollen“, haderte TSC-Trainer Özal Acar nach dem Schlusspfiff.