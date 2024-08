Fußball-Landesliga West TSC stürmt für eine Nacht die Tabellenspitze

„Die erste Halbzeit von uns war die beste, seit ich hier Trainer bin. Wir haben überragend gespielt – mit Spielwitz und Laufbereitschaft. Jeder hat für den anderen gekämpft. Unser Gegenpressing war ebenfalls stark und wir haben uns viele Chancen herausgespielt“, freute sich Zweibrückens Übungsleiter Özal Acar. Das einzige Manko der ersten Hälfte sei die Chancenverwertung gewesen. Und so ging es „nur“ mit einem 2:0 in die Pause. Erik Bischof (24. Minute) und Tim Wachall (37.) hatten die Treffer für den TSC erzielt. Aufgrund der Kräfteverhältnisse auf dem Feld zweifelte allerdings kaum einer der knapp 250 Zuschauer am Wattweiler Berg daran, dass die Gastgeber als Sieger vom Feld gehen würden. Dies geschah zwar auch – allerdings wurde es am Ende noch einmal eng. „Wir hatten nach dem Seitenwechsel immer noch große Chancen. Aber wir waren nicht mehr so bissig. Nicht mehr so geil darauf, den dritten oder vierten Treffer nachzulegen“, analysierte Acar. Die Gäste steckten nicht auf, glaubten an ihre Chance und feuerten sich nach jedem gewonnenen Zweikampf frenetisch an. Trotzdem stand es bis tief in die Schlussphase weiter 2:0 für die Hausherren. Doch dann gelang Hinterweidenthal nach einem Eckball doch noch der Anschlusstreffer durch Kim-Dan Schenk (85.). In der langen und hektischen Nachspielzeit musste der TSC also noch einmal zittern. SVH-Akteur Marius Schäfer flog zwar nach einem Foul an Wachall mit glatt Rot vom Platz. Dennoch warfen die Gäste natürlich weiter alles nach vorne. Die Entscheidung fiel in der 97. Minute. Hinterweidenthals Frederik Mayer unterlief ein Eigentor. Seine nächste Partie bestreitet der TSC Zweibrücken am kommenden Sonntag um 15 Uhr auswärts beim TuS Hackenheim.