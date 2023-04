Fußball-Landesliga TSC lässt sich in Überzahl düpieren

Die Zweibrücker waren in den ersten 30 Minuten spielbestimmend und gingen auch durch Sebastian Schmitt in Führung (17. Minute). „In diesem Zeitraum haben wir es versäumt, noch weitereTreffer nachzulegen. Es hätte 2:0 oder 3:0 für uns stehen können“, berichtet TSC-Trainer Florian Opitz. Bundenthal fand aber nach einer halben Stunde deutlich besser in die Partie. Im Anschluss an einen langen Ball markierte SF-Spieler Dennis Brödel nach einem gewonnenen Laufduell gegen Jonas Marschall den Ausgleich (35.). Per Volleyabnahme legte Brödel wenig später das 2:1 für die Hausherren nach (41.).