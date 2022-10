Fußball-Landesliga : TSC brennt nach 0:3-Rückstand Feuerwerk ab

Waldemar Schwab (am Ball) von den VB Zweibrücken entwischt Weselbergs Julian Bold. Am Ende des Spiels hatten die Grün-Weißen aber wie so oft in dieser Saison das Nachsehen. Die VB verloren 1:2 und warten weiter auf den ersten Sieg. Foto: Markus Hagen

Fußball-Landesliga: TSC Zweibrücken trennt sich Remis von Bad Kreuznach – und erzielt den Treffer zum Ausgleich in Unterzahl. Für die SG Rieschweiler und die VB Zweibrücken sieht es immer düsterer aus.

TSC Zweibrücken – Eintracht Bad Kreuznach 3:3 (0:2). „Die erste Halbzeit hat mir gar nicht gefallen. Wir haben dem Gegner zwei Tore geschenkt“, haderte Florian Opitz, der Trainer des Fußball-Landesligisten TSC Zweibrücken. Lange sah es am Sonntag so aus, als würde sein Team im Heimspiel gegen den Tabellenzweiten Eintracht Bad Kreuznach als Verlierer vom Feld gehen. In der 19. Minute leisteten sich die Zweibrücker einen Fehler im Aufbauspiel, die Gäste schalteten blitzschnell um und Bastian Kreidler traf aus zwölf Metern zur Führung für Bad Kreuznach. Und in der Nachspielzeit der ersten Hälfte schlug die SG erneut zu. Die TSC-Hintermannschaft konnte einen langen Ball nicht entscheidend klären. Erneut war Kreidler der Nutznießer. Sein Schuss aus 18 Metern wurde vom Rücken von Jan Tüllner noch unglücklich abgefälscht – 2:0 für die Gäste. „Die waren gnadenlos effektiv, während wir unsere Chancen nicht genutzt haben“, klagte Opitz. In der Pause habe er versucht, seine Spieler noch einmal heiß zu machen. „Wir wollten ein Feuerwerk abbrennen und das Spiel unbedingt drehen“.

Allerdings mussten die Hausherren erstmal einen weiteren Nackenschlag hinnehmen: Wieder konnte die Hintermannschaft der Bubenhauser einen Ball nicht entscheidend klären. Deniz Darcan sagte danke und markierte Treffer Nummer drei für Bad Kreuznach (52.). Opitz reagierte und brachte mit Max Decker und Max Leyes frische Kräfte. Und insbesondere Decker zündete sofort: Nach sehenswerter Vorarbeit von Felix Stopp drosch Decker den Ball volley zum 1:3 ins Tor (58.). Auch an Treffer Nummer zwei war Decker beteiligt. Er verlängerte einen langen Ball zu Sebastian Meil, der zum Anschluss traf. (61.). Doch kurz darauf war die Partie für Decker gelaufen. Nach einem Stoß eines Gegenspielers warf der Zweibrücker diesem den Ball ins Gesicht – und flog mit Rot vom Platz. Doch den TSC hielt das jetzt nicht mehr auf. In Unterzahl spielten die Gastgeber weiter nach vorne. Und in der 70. Minute zog Marc Arzt in „Arjen-Robben-Manier“ von der rechten Seite ins Zentrum und traf mit links zum 3:3. In der Folge hatte Erik Bischof sogar noch zwei gute Chancen, den TSC zum Sieg zu schießen, doch es blieb beim 3:3.

„Insgesamt bin ich sehr zufrieden. Die zweite Halbzeit war richtig gut von den Jungs“, meinte Opitz, dessen Elf mit 18 Punkten Rang acht belegt. Weiter geht es für den TSC am kommenden Sonntag um 15.15 Uhr mit dem Spiel beim Tabellenzehnten SC Weselberg.

VB Zweibrücken – SC Weselberg 1:2 (1:1). Gegen eben diese Weselberger kassierte das noch sieglose Schlusslicht VB Zweibrücken am Sonntag eine weitere Niederlage. Die Gastgeber wurden auf dem Rasenplatz in Rimschweiler bereits nach zwei Minuten eiskalt erwischt, als Julian Bold aus 15 Metern zum 0:1 aus Sicht der VBZ traf. „Die Köpfe sind bei uns aber oben geblieben, wir haben auf den Ausgleich gedrängt“, berichtete VBZ-Spielertrainer Alexander Joniks. Und das erfolgreich. In der elften Minute brachte Kapitän Max Baumann den Ball mit einem weiten Einwurf in die Mitte, wo ihn Jan-Niklas Krause mit dem Kopf ins Tor verlängerte. Im Anschluss waren die Vereinigten Bewegungsspieler gut in der Partie. Auch wenn der Weselberger Jascha Conzelmann die Zweibrücker immer wieder vor Probleme stellte.

Kurz vor der Halbzeit dezimierten sich die Hausherren dann aber selbst. Torhüter Merlin Schäfer flog wegen Meckerns mit Rot vom Platz. Was war passiert? Noah Semar hatte einen Ball gestoppt, den Schäfer mit der Hand aufnahm. Der Schiedsrichter pfiff indirekten Freistoß, doch der VB-Schlussmann war der Meinung, dass in der Situation kein kontrollierter Rückpass vorlag. Schäfer beschwerte sich lautstark und flog vom Platz. Ersatztorhüter Tim Schönborn musste zwischen die Pfosten.

In den zweiten 45 Minuten setzten die VB in Unterzahl auf Konter, den Gästen fiel in der Offensive eigentlich nicht viel ein. Erst ein aus Sicht von Joniks umstrittener Handelfmeter brachte die Entscheidung. Attila Baum ließen die Diskussionen kalt – er traf vom Punkt zum Endstand (83.). „Wenn du in der Tabelle ganz hinten drinstehst, fehlt dir einfach in den entscheidenden Situationen das nötige Glück. Es hilft alles nichts: Wir machen weiter“, meinte Joniks. Am Sonntag gastiert seine Mannschaft um 15.15 Uhr beim Tabellenzwölften VfR Kaiserslautern.

SG Rieschweiler – SC Hauenstein 1:6 (1:3). Auch für die ebenfalls abstiegsgefährdete SG Rieschweiler läuft es nicht. Und dabei hätte für den Tabellen-14. das Heimspiel gegen den Vierten SC Hauenstein kaum besser beginnen können. Elias Joan Braun traf für die Gastgeber zum 1:0 (18.). Was dann folgte, war aber ganz und gar nicht nach dem Geschmack von Trainer Marcus Eiser. Bis zum Pausenpfiff drehten die Hauensteiner Maximilian Alexander Seibel (23.), Dennis Brödel (33.) sowie Moritz Schmitt (42.) die Partie. „Das 1:1 war ein Sonntagsschuss in den Winkel. Das hat zu einem kompletten Bruch in unserem Spiel geführt. Danach war die Angst wieder zurück – und viele Fehlpässe. Wir haben Hauenstein zu den weiteren Toren eingeladen“, ärgerte sich Eiser.