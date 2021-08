Fußball Landesliga : TSC übernimmt die Tabellenführung

Dennis Hirt schoss den TSC bei der SG Eppenbrunn nach einer Stunde mit 2:0 in Front. Foto: maw/Martin Wittenmeier

SG Eppenbrunn – TSC Zweibrücken 04 (01) Fußball-Landesliga: TSC Zweibrücken klettert nach 4:0-Sieg über Eppenbrunn an die Spitze. VB Zweibrücken verlieren unglücklich durch spätes Gegentor 1:2 in Hinterweidenthal.

Weiterleiten Drucken Von Christian Angel

Fußball-Landesligist TSC Zweibrücken hat am Sonntag bei der SG Eppenbrunn mit 4:0 den ersten Saisonsieg gelandet und damit nach zwei Spieltagen zunächst die Tabellenspitze übernommen.

Die Zuschauer in Eppenbrunn sahen ein gutes Spiel von beiden Teams, in dem Maximilian Decker auf Vorlage von Erik Bischoff bereits in der sechsten Minute die Führung für den TSC erzielen konnte. Danach gab es Chancen auf beiden Seiten – es blieb aber bis zur Pause bei der knappen Zweibrücker Führung.

Im zweiten Durchgang zeigte sich ein ähnliches Bild. Der TSC hatte insgesamt mehr vom Spiel, aber Eppenbrunn agierte offensiv immer wieder gefährlich. Nach einer Stunde wurde TSC-Spieler Erik Bischoff im Strafraum zu Fall gebracht, den fälligen Elfmeter verwandelte Dennis Hirt zum 2:0.

Zweibrückens Trainer Peter Rubeck nahm nun einige Wechsel in der Offensive vor, die sich in der Schlussphase bezahlt machen sollten. Für die Stürmer Bischoff und Steven Mathieu kamen Nico Krebs und Sebastian Meil in die Partie – und eine Kombination der beiden Joker brachte in der 84. Minute das 3:0 durch Meil. Luca Brödel schraubte in der 87. Minute im Anschluss an eine Ecke mit dem 4:0 endgültig den Deckel auf die Partie.

Trainer Rubeck zeigte war sehr zufrieden: „Die Leistung der Mannschaft war überragend, sowohl kämpferisch als auch taktisch. Am Ende war das Ergebnis ein bis zwei Tore zu hoch, aber der Sieg geht absolut in Ordnung“.

Nach der unglücklichen Auftaktniederlage (1:2) gegen den SC Hauenstein mussten sich die VB Zweibrücken beim SV Hinterweidenthal erneut knapp und unglücklich geschlagen geben. Dabei hatte es für die Zweibrücker bis zur 85. Minute zumindest nach dem ersten Punkgewinn der noch jungen Saison ausgesehen.

Das bessere Team waren zunächst allerdings die Gastgeber. Fabian Zwick erzielte in der 21. Minute folgerichtig das verdiente 1:0 für den SV. „Die erste Hälfte haben wir verschlafen, da hätten wir auch höher zurückliegen können“, räumte VBZ-Coach Alexander Joniks nach der Partie ein. Nach dem Seitenwechsel spielte seine Mannschaft dann aber deutlich besser auf und drückte vehement auf den Ausgleich. In der 56. Minute belohnten sich die VBZ – wenn auch unter Mithilfe des Gegners – für ihre Bemühungen. Marc Brünisholz setzte sich auf der rechten Seite stark durch. Seine scharfe Hereingabe lenkte ein Hinterweidenthaler Spieler ins eigene Tor ab.