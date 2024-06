Fußball-Relegation Mit dem Aufstieg im Gepäck nach Düsseldorf

Aber der Reihe nach: Die Zweibrücker dominierten in Großsteinhausen die erste Halbzeit. „Für mich waren das sogar unsere besten 45 Minuten der gesamten Saison“, sagte TSC-Spielertrainer Sebastian Meil. Sein Team drückte Bruchweiler von Beginn an in die eigene Hälfte und erspielte sich viele Möglichkeiten. Allerdings hatte die SG mit Robin Burkhart einen bärenstarken Schlussmann zwischen den Pfosten. Einige Zuschauer hatten dem Bruchweiler Torhüter bereits bei der Partie in Zweibrücken das „Spiel seines Lebens“ attestiert. Am Mittwoch in Großsteinhausen parierte Burkhart aber ebenso glänzend. Er vereitelte zahlreiche Großchancen – nur einmal war er vor der Pause machtlos. TSC-Spielertrainer Meil wurde mit einem flachen Pass von Tim Wachall von der linken Seite in Szene gesetzt – und jagte die Kugel an den rechten Innenpfosten, von wo der Ball ins Tor sprang (34.).