Fußball-Landesliga West Styben schießt den TSC ins Glück

TSC Zweibrücken – SG Hüffelsheim 1:0 (0:0). Titelaspirant TSC Zweibrücken hat in der Fußball-Landesliga West den nächsten Sieg gefeiert. Der TSC gewann sein Heimspiel am Sonntag vor rund 130 Zuschauern gegen die SG Hüffelsheim knapp mit 1:0. Vor der Pause warteten die Besucher am Wattweiler Berg vergeblich auf Tore. Auch Chancen waren auf beiden Seiten Mangelware.