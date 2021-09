Fußball-Landesliga : VBZ verpassen Überraschung beim Ligaprimus

Der Kapitän war für den Dosenöffner verantwortlich. Tobias Schön brachte den TSC Zweibrücken mit seinem Treffer zum 1:0 in Hauenstein auf die Siegerstraße. Am Ende gewann der TSC mit 3:1 und ist ärgster Verfolger von Tabellenführer Hermersberg, der knapp gegen die VB Zweibrücken gewann. Foto: Svenja Hofer

Fußball Landesliga: VB Zweibrücken unterliegen beim Spitzenreiter Hermersberg nur knapp. TSC zurück in der Erfolgsspur.

SC Hauenstein – TSC Zweibrücken 1:3 (0:2). Dank einer klaren Leistungssteigerung im Vergleich zur Vorwoche, in der Fußball-Landesligist TSC Zweibrücken seine erste Saisonniederlage gegen die SF Bundenthal kassiert hatte (1:2), konnte der TSC beim Kerwespiel des SC Hauenstein am Sonntag den zweiten Saisonsieg einfahren. Hakan Haliloglou, sportlicher Leiter des TSC, lobte insbesondere Doppeltorschütze Erik Bischoff, der erneut eine starke Leistung ablieferte.

Die Gäste aus Zweibrücken spielten von Beginn an überlegen und belohnten sich in der 21. Minute, als Tobias Schön nach einem von SCH-Torwart Hendrick Gräfe abgewehrten Schuss am schnellsten reagierte und zur Führung einköpfte. Die Hausherren agierten in dem sehr intensiv geführten Spiel offensiv nur selten gefährlich, während der TSC weiter konsequent nach vorne spielte. Nach 37 Spielminuten wurde Erik Bischoff mit einem langen Ball auf die Reise geschickt. Der Zweibrücker war einen Schritt schneller am Ball als Gräfe und markierte den zweiten Treffer.