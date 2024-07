Zweibrücker Fußball-Stadtmeisterschaft Styben trifft wie einst van Basten

Der TSC ging nach zehn Minuten durch einen verwandelten Foulelfmeter von Neuzugang Jan Luca Rebmann in Führung. Zuvor hatte SG-Schlussmann Paul Stegmann – der eigentlich Feldspieler ist – Alex Styben regelwidrig gebremst. Das 2:0 ging dann auf das Konto von Styben selbst, der den Ball aus halbrechter Position per Direktabnahme traumhaft genau in den linken Winkel jagte (13.). Der Treffer weckte bei manch älterem Zuschauer gar Erinnerungen an Marco van Bastens Kunstschuss im EM-Finale 1988 zwischen der Niederlande und der UdSSR. Kurz darauf war die Messe in dem über zwei mal 30 Minuten ausgetragenen Endspiel dann im Grunde gelesen. Tim Wachall hämmerte das Leder fulminant zum 3:0 in die Maschen (17.). Der zwei Klassen höher spielende TSC war naturgemäß überlegen und hatte weitere Gelegenheiten. Unter anderem scheiterte Wachall mit einem 25-Meter-Schuss an der Latte (21.). Rimschweiler/Zweibrücken steckte nie auf, verteidigte mit Herz und Leidenschaft – tonangebend blieb aber auch nach der Pause der TSC, der durch einen Flachschuss von Marc Arzt zum 4:0-Endstand kam (36.).