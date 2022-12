Hallenfußball : Der TSC hat unterm Hallendach richtig Spaß

Die Fußballer des TSC Zweibrücken sind die Sieger des 1. Jomü-Cups. Der Fußball-Landesligist setzte sich im Finale des Turniers in der Westpfalzhalle mit 4:3 gegen B-Ligist TV Althornbach durch. Foto: Markus Hagen

Zweibrücken Der Zweibrücker Fußball-Landesligist gewinnt den 1. Jomü-Cup der Schiedsrichtervereinigung Zweibrücken/Pirmasens in der Westpfalzhalle nach einem dramatischen Finale gegen B-Ligist TV Althornbach. Drei Schiedsrichter-Turniere finden am Freitag statt.

Drei Tage Budenzauber in der Zweibrücker Westpfalzhalle! Während am gestrigen Mittwoch (nach Redaktionsschluss beendet) die Ü32-Fußballer um den Parkbräu-Pokal spielten und am kommenden Freitag die Schiedsrichter die Pfeife gegen Schienbeinschoner tauschen werden, waren die Aktiventeams bereits am Dienstag am Ball. Acht Mannschaften kämpften um den 1. Jomü-Cup. Ausgerichtet wird der Turnier-Reigen von der Schiedsrichtervereinigung Zweibrücken/Pirmasens.

Bei den Aktiven jubelten nach fünf Stunden Hallenfußball die Spieler des klassenhöchsten Teams: Der TSC Zweibrücken setzte sich in einem spannenden Finale mit 4:3 gegen den B-Ligisten TV Althornbach durch. Platz drei ging an den SC Stambach, der das kleine Finale gegen den SVN Zweibrücken (beide A-Klasse) mit 4:3 für sich entschied.

Info 1. Jomü-Cup für aktive Mannschaften Ergebnisse JOMÜ-Cup Vorrunde: Gruppe A: TV Althornbach - SG Knopp/Wiesbach II 10:6, SV Lemberg (A-Jugend) - SVN Zweibrücken 0:4, TV Althornbach - SV Lemberg 9:4, SG Knopp-Wiesbach II - SVN Zweibrücken 2:13, SG Knopp/Wiesbach II - SV Lemberg 4:9, SVN Zweibrücken - TV Althornbach 4:5. Tabelle: 1. TV Althornbach 9 Punkte/24:19 Tore, 2. SVN Zweibrücken 6 Punkte/21:7 Tore, 3. SV Lemberg 3 Punkte/ 13:17 Tore; 4. SG Knopp/Wiesbach II 0 Punkte /12:32 Tore. Gruppe B: SC Stambach - FC Hengsberg 8:1, SV Bottenbach - TSC Zweibrücken 4:7, SC Stambach - SV Bottenbach 4:2, FC Hengsberg - TSC Zweibrücken 0:14; FC Hengsberg - SV Bottenbach 1:9, TSC Zweibrücken - SC Stambach 5:3. Tabelle: 1. TSC Zweibrücken 9 Punkte/26:7 Tore; 2. SC Stambach 6 Punkte/15:8 Tore; 3. SV Bottenbach 3 Punkte/15:12 Tore; 4. FC Hengsberg 0 Punkte/2:31 Tore. Halbfinals: TV Althornbach - SC Stambach 4:3, TSC Zweibrücken - SVN Zweibrücken 8:4 Spiel um Platz drei: SC Stambach - SVN Zweibrücken 4:3 Finale: TSC Zweibrücken - TV Althornbach 4:3

Die späteren Finalisten hatten schon in der Vorrunde Eindruck hinterlassen. Althornbach gewann in der Gruppe A alle seine Spiele. 10:6 siegte der TVA gegen die SG Knopp/Wiesbach II (C-Klasse), 9:4 hieß es gegen die A-Jugend des SV Lemberg. Eng verlief nur die Partie um den Gruppensieg. Doch auch da behielten die Althornbacher mit 5:4 gegen den SVN Zweibrücken die Oberhand. Der TSC Zweibrücken machte in der Gruppe B ebenfalls keine Gefangenen. Nach einem 7:4 gegen den SV Bottenbach (B-Klasse) und einem 14:0-Kantersieg über den SV Hengsberg (C-Klasse) gewannen die Bubenhauser auch die Partie, die über den Gruppensieg entschied, gegen den SC Stambach mit 5:3.

Andreas Hergert, Trainer des SVN Zweibrücken, war nach der Gruppenphase zufrieden. „Das Halbfinale war das Minimalziel – das haben wir erreicht.“ Gegen den Stadtrivalen TSC hatte der SVN in der Vorschlussrunde dann aber keine Chance. Nachdem das Team vom Wattweiler Berg eine schnelle 3:0-Führung herausgeschossen hatte, kam der SVN zwar nochmal auf 2:3 heran. Doch Dennis Hirt (3 Tore), Marc Arzt (2), Sebastian Schmitt (2) und Erik Bischof schossen den klaren 8:4-Erfolg für den Landesligisten heraus. Spannender verlief das zweite Halbfinale zwischen Althornbach und Stambach. Der TVA führte mit 2:0 und 3:2, doch Stambach hatte immer die richtige Antwort parat. Acht Sekunden vor der Schluss-Sirene war es aber TVA-Torjäger Tobias Früauf, der mit seinem Treffer zum 4:3 das Final-Ticket löste.

Auch im kleinen Finale stand es kurz vor Schluss 3:3. Für Stambach hatten Michael Neumann, Nicolas Veith und Pascal Bosche getroffen. Für den SVN Sven Teuscher, Helmand Mohammad und Stephan Grauer. Das letzte Wort hatte Stambach in Person von Bosche, der das Tor zum 4:3-Endstand erzielte.

Das große Finale war dann ebenfalls eine ganz enge Kiste. Erik Bischof schoss den TSC Zweibrücken in Führung. Doch Althornbach drehte die Partie durch Tore von Tobias Früauf und Janik Greinert. Dann wieder der TSC: Dennis Hirt, Marc Artz und Jan Brennemann schossen eine 4:2-Führung für die Zweibrücker heraus. Althornbach hatte noch einen Pfeil im Köcher, verkürzte durch Marius Müller auf 3:4 – doch dabei blieb es.

„Klar sind wir angetreten, um zu gewinnen. Wir hatten viel Spaß am Hallenfußball – ich glaube das hat man in den fünf Spielen heute gesehen“, freute sich Zweibrückens spielender Co-Trainer Dennis Hirt. Unterm Hallendach tritt sein Team auch bei der Zweibrücker Stadtmeisterschaft (6./7. Januar) und bei einem Turnier des Oberligisten SV Auersmacher (21./22. Januar) an.

Bei der Schiedsrichtervereinigung Pirmasens/Zweibrücken war man mit dem ersten der drei Turniertage zufrieden. „300 Zuschauer waren da. Das ist ordentlich“, sagte Vorstandsmitglied Florian Stahl.

Zweikampf der Torjäger an der Bande: Althornbachs Patrick Früauf (rot) bringt Erik Bischof vom TSC Zweibrücken im Finale in Schieflage. Foto: Markus Hagen