41. Zweibrücker Hallenfußball-Stadtmeisterschaft : „Wäre schön, das Ding mit nach Hause zu nehmen“

Die Landesliga-Mannschaft vom TSC Zweibrücken hat ihren Titel bei den Hallenfußball-Stadtmeisterschaften verteidigt. Foto: maw/Martin Wittenmeier

Zweibrücken Erstmals nach der Corona-Zwangspause wird ab Freitag in der Westpfalzhalle wieder bei der Hallenfußball-Stadtmeisterschaft um den Pott gekämpft. Als Titelverteidiger geht der ausrichtende TSC Zweibrücken ins Rennen. Den die meisten auch dieses Mal in der Favoritenrolle sehen.

Packende Zweikämpfe, prestigeträchtige Duelle und womöglich auch wieder die eine oder andere Überraschung wird es zum Jahresauftakt endlich wieder in der Westpfalzhalle geben. Wenn die Zweibrücker Aktivenfußballer zum 41. Mal um die Hallen-Stadtmeisterkrone kämpfen. Bei der letzten Auflage vor drei Jahren sicherte sich der TSC Zweibrücken den Pott durch das 8:3 im Finale gegen die unerwartet starken Mittelbacher zum zweiten Mal in Serie. Macht die Mannschaft von Trainer Florian Opitz, die viele erneut als Favoriten sehen, das Triple perfekt, kann sie den Wanderpokal behalten.

„Ich bin jetzt zum ersten Mal bei den Stadtmeisterschaften dabei, aber ich denke, da geht es schon ums Prestige“, sagt der TSC-Coach und fügt an: „Natürlich ist es ein besonderer Anlass, weil wir den Pokal zum dritten Mal in Folge gewinnen könnten und dann auch behalten dürften. Es wäre daher schon schön, das Ding mit nach Hause zu nehmen.“ Allerdings sei es ihm wie allen Trainern auch besonders wichtig, „möglichst ohne Verletzte das Turnier zu überstehen“. Sein Team habe über die gesamte Hinrunde in der Landesliga, wo dieses auf Rang fünf überwintert, mit sieben, acht Langzeitausfällen auskommen müssen. „In der Rückrunde sollen fünf zurückkehren. Wenn sich jetzt jemand in der Halle verletzt, hätten wir gerade wieder dieselbe Situation.“

In der schon länger andauernden Pause halte sich der eine oder andere Spieler zwar fit, „aber die Belastung in der Halle ist noch mal eine ganz andere“, betont Opitz zudem. „Zu allererst müssen wir also sehen, verletzungsfrei da rauszukommen“, sagt der TSC-Trainer, schiebt aber gleich hinterher: „Da wir Wettkampfsportler sind, meine Mannschaft ehrgeizig ist, will sie das Turnier natürlich gewinnen. Das ist kein Trainingsspiel für die Jungs.“

Und Opitz weiß auch, dass er einige gute Hallenspieler in seinen Reihen hat. Das hat sein Team bereits beim Sieg des von der Schiedsrichtergruppe ausgetragenen Aktiventurniers nach Weihnachten unter Beweis gestellt. „Sebastian Schmitt ist mit einer der besten Hallenspieler, die ich kenne“, sagt der 35-Jährige. Und auch Dennis Hirt, der sein Team 2020 mit sechs Treffern im Finale fast im Alleingang zum Titel schoss, ist unterm Dach gefürchtet. „Doch in der Halle sagt die Ligenzugehörigkeit meist nicht so viel aus. Vier, fünf gute Spieler bringt fast jede Mannschaft auf den Platz. Weshalb da immer auch wieder Überraschungen drin sind. Daher ist es immer interessant, auch gegen vermeintlich schwächere Mannschaften bestehen zu müssen“, erklärt Opitz, der weiß, dass bei dem Spiel unterm Dach, mit Rundumbande „alles passieren“ kann. „Aber natürlich sind die höherklassigen Mannschaften immer favorisiert. Da zähle ich deshalb auch die VBZ und den SV Niederauerbach dazu.“

Und genau dieser SVN eröffnet die Stadtmeisterschaft am Freitag um 18.30 Uhr. Der A-Ligist trifft dabei auf den letztmaligen Überraschungsfinalisten TSG Mittelbach-Hengstbach aus der C-Klasse. Die Hammergruppe B komplettieren die beiden Landesligisten TSC und VB Zweibrücken sowie der SV Ixheim I (B-Klasse). Die zweite Vorrundenpartie über einmal zwölf Minuten bestreiten ab18.44 Uhr die beiden C-Ligisten TuS Wattweiler und SV Ixheim II aus der Gruppe A. In dieser treten zudem die beiden B-Klasse-Vertreter TSC Zweibrücken II und die SG TuS Rimschweiler/VBZ II an. Jeweils die beiden Gruppenersten ziehen ins Halbfinale ein. Am Freitag werden die ersten zwölf Vorrundenpartien ausgetragen, am Samstag ab 18 Uhr die restlichen vier. Bevor es dann ab 19.10 Uhr in die Finalrunde geht. Nach den Semifinalpartien über zwei Mal sieben Minuten folgen ab 19.42 die Spiele um die Plätze sieben und fünf, das kleine Finale ist für 20.06 Uhr angesetzt. Die Platzierungsspiele gehen je über zwei Mal fünf Minuten. Danach wird gegen 20.20 Uhr das Endspiel über zwei Mal zehn Minuten angepfiffen.

Egal, ob es die Niederauerbacher bis in dieses schaffen, für Trainer Andreas Hergert sei es vor allem wichtig, dass seine „Jungs Spaß haben und wir keine Verletzte davontragen“. Der Coach des A-Klassen-Spitzenreiters, der über die bisherige Runde „nicht meckern“ kann, sieht den TSC ganz klar in der Favoritenrolle. Sein Team habe zwar auch „ein, zwei gute Hallenspieler dabei“. Aber wie der SVN-Coach bei dem Aktiventurnier zwischen den Tagen bereits gesehen habe, „spielt der TSC schon in einer anderen Welt“. Gegen Ixheim und Mittelbach „müssen wir auf jeden Fall gewinnen“, betont der SVN-Trainer jedoch und fügt an: „Wir müssen dann schauen, dass wir einen der beiden Landesligisten ärgern“. Zumal Hergert nicht glaubt, dass sich die VB Zweibrücken in ihrer Situation als punktloses Schlusslicht in der Landesliga West „trauen wird, alle Stammspieler spielen zu lassen“.

Diese Einschätzung Hergerts bestätigt der neue VBZ-Coach David Schwartz, der das Amt gerade von Interimstrainer Lukas Österreicher übernommen hat. „Mit Rücksichtnahme auf die Rückrunde draußen, in der wir einfach wieder dahin kommen müssen, dass wir einen gesunden Kader haben, mit Leuten, die ohne Verletzung spielen, ist die Stadtmeisterschaft zwar etwas, worauf wir uns freuen.“ Es sei „definitiv“ schön, dass sie nach der Coronapause wieder stattfindet. „Aber unser Fokus liegt darauf jetzt nicht so sehr, wie vielleicht in früheren Jahren“, erklärt Schwartz. „Wir wollen Spieler, die angeschlagen oder länger verletzt waren doch noch schonen und eher die spielen lassen, die gesund sind.“ Daher sehe der 42-Jährige seine Mannschaft in diesem Jahr „nicht groß in einer Favoritenrolle“. Diese schiebt auch Schwartz dem Ligakonkurrenten vom Wattweiler Berg zu. „Man muss den TSC natürlich nennen. Und auch den SV Niederauerbach, der eine starke junge Truppe hat, mit Spielern, die sicher auch in der Halle kicken können“, sagt der VBZ-Coach und ergänzt: „Und es gibt ja doch immer die eine oder andere Überraschungsmannschaft, die in der Halle über sich hinauswächst.“

Zu diesen Überraschungsteams würde auch der B-Klasse-Vertreter SG TuS Rimschweiler/VBZ II gerne gehören. Deren Spielertrainer Ahmed El Khadem-Neuhäuser hofft schon, bei dem Turnier am Wochenende weit zu kommen. „Vom Spielermaterial her habe ich eigentlich eine richtig gute Truppe dastehen.“ Mit Dominic Schwarz etwa, „der klein ist und einen tiefen Schwerpunkt sowie einen brutalen Linksfuß hat“. Dieser plagte sich zuletzt allerdings mit Rückenproblemen. Wie Spielertrainer El Khadem-Neuhäuser selbst auch. „Wir haben ein paar Mal in der Halle gezockt“, verrät der TuS-Coach. Er habe versucht, seine Spieler gut auf die Halle, auf die Abläufe vorzubereiten. „Ich habe richtig gutes Material, aber es kommt darauf an, wie wir damit arbeiten.“ Es könne von zwei Niederlagen gleich in der Gruppenphase bis hin zum Finaleinzug alles passieren. „Wenn man einen kühlen Kopf bewahrt, ein bisschen Glück hat, dann kann man schon weit kommen.“

Als Favoriten sieht auch der 36-Jährige „schon ganz klar den TSC“. Der herausragende Hallenspieler wie Sebastian Schmitt – „da sieht man einfach, dass der vom Futsal kommt“ – und Hirt aufbieten könne. Auch der SVN sei nicht schlecht. „Und du weißt nicht, was von Ixheim kommt. Da ist alles drin, da kann auch eine Überraschung passieren.“ Auch Wattweiler habe bei den Freiluft-Stadtmeisterschaften im vergangenen Sommer einen guten Eindruck hinterlassen. „In der Halle ist einfach alles möglich.“