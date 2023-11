Fußball-Landesliga (K)eine Pflichtaufgabe für den TSC

So recht erklären kann sich Hirt nicht, warum es für den TSC am heimischen Wattweiler Berg so blendend läuft (sieben Siege, ein Remis), auswärts aber so durchwachsen. Davon, an dem Prozedere vor den Spielen in der Fremde etwas zu ändern – etwa in Form einer früheren Anreise – will Hirt absehen. „Es muss das Ziel von jedem Spieler sein, von der ersten Minute auf dem Platz hellwach zu sein. Jeder Spieler ist anders: Der eine braucht mehr Schlaf, der andere ist früher wach. Aber jeder ist selbst gefordert, sich auf das Level zu bringen, dass er auswärts Gas geben kann.“