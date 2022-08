Fußball-Landesliga : TSC und SGR feiern ihre ersten Saison-Siege

Erik Bischof (Mitte) reckt die Faust in die Luft. Er hat den TSC Zweibrücken im Heimspiel gegen Hinterweidenthal gerade mit 2:1 in Führung gebracht. Der TSC gewann die Partie 3:2 und feierte damit den ersten Saisonsieg. Foto: Martin Wittenmeier

Fußball-Landesliga: Der TSC Zweibrücken bezwingt den SV Hinterweidenthal im Flutlichtspiel am Wattweiler Berg mit 3:2. Auch die SG Rieschweiler feiert ihren ersten Saisonsieg. Ein Tor von Daniel Preuß sichert der SGR den 1:0-Erfolg bei den VB Zweibrücken.

TSC Zweibrücken - SV Hinterweidenthal 3:2 (1:1) Aller guten Dinge sind drei. Die Landesliga-Fußballer des TSC Zweibrücken haben am Freitagabend den ersten Saisonsieg gefeiert. Die Mannschaft von Trainer Florian Opitz gewann ihr Heimspiel vor rund 150 Zuschauern am Wattweiler Berg gegen den zuvor unbesiegten SV Hinterweidenthal mit 3:2 (1:1). Davor hatte sich der TSC zum Auftakt 1:1 vom SC Idar-Oberstein II getrennt und mit 0:4 beim TuS Hackenheim verloren.

Die Zweibrücker erwischten am Freitagabend einen guten Start und gingen bereits nach neun Minuten in Führung. TSC-Stürmer Erik Bischof war im Strafraum der Gäste von den Beinen geholt worden. Der spielende Co-Trainer des TSC, Dennis Hirt, traf vom Elfmeterpunkt.

Doch dann geschah etwas, was Trainer Opitz nicht zum ersten Mal in der jungen Spielzeit monierte: „Wir haben den Gegner in den ersten 20 Minuten eigentlich komplett im Griff und stellen dann aus mir unerklärlichen Gründen das Fußballspielen ein“, klagte der Trainer. Die Konsequenz: Hinterweidenthal erzielte nach etwas mehr als einer halben Stunde durch einen Kopfball von Christian Singer den Ausgleich (31. Minute). Beim Spielstand von 1:1 wurden die Seiten gewechselt.

„Und das ging auch in Ordnung, weil wir einfach nachgelassen haben“, so Opitz. Er habe seine Mannschaft in der Pause „neu eingestellt und sie aufgefordert, sich an die starke Anfangsphase zu erinnern“, berichtete der TSC-Trainer.

Und sein Team hatte offenbar zugehört. Denn nach dem Seitenwechsel dominierten wieder die Hausherren. Und nach knapp einer Stunde gingen sie auch wieder in Führung. In der 57. Minute traf zwar Jan Tüllner im Anschluss an eine Ecke den Ball nicht richtig. Doch Erik Bischof stand goldrichtig und drückte das Spielgerät zum 2:1 über die Linie. Als Felix Stopp Hinterweidenthals Torwart Jonas Jung mit einem Lupfer überwand, schien der TSC endgültig auf die Siegerstraße einzubiegen. Doch nur drei Zeigerumdrehungen später gab es erneut Strafstoß – diesmal allerdings für die Gäste. Zweibrückens Schlussmann Maximilian Cölsch hatte SV-Spielertrainer Daniel Tretter im Strafraum zu Fall gebracht. Tretter trat selbst an – und stellte den direkten Anschluss wieder her.

Die Rieschweiler Philipp Rung und Pascal Emser (blau, von links) beobachten den Versuch von VB-Spieler Fynn Fritzsche den Ball zu verarbeiten. Bei den Zweibrückern lief nach der Pause kaum noch etwas zusammen. Foto: Mirko Reuther

In der Schlussphase drängten die Gäste auf den Ausgleich. Doch der TSC verteidigte aufopferungsvoll und brachte den Vorsprung über die Ziellinie. In der Nachspielzeit sah Hinterweidenthals Kin-Dan Schenk noch die Gelb-Rote Karte.

„Am Ende haben wir alles reingeworfen, da muss ich meiner Mannschaft auch einfach mal ein Riesenkompliment machen“, lobte Opitz, der von einem „insgesamt verdienten Heimsieg“ sprach. „Jetzt sieht es nicht nur in der Tabelle ein wenig freundlicher aus, auch für den Kopf war der erste Saisonsieg sehr wichtig“, sagte der 35-Jährige.

Auf seine Mannschaft wartet bereits am Mittwoch das nächste Pflichtspiel. Dann tritt der TSC um 19 Uhr in der dritten Runde des Verbandspokals beim Stadt- und Ligarivalen VB Zweibrücken an. Am Sonntag darauf (15 Uhr) folgt in der Landesliga dann das Derby bei der SG Rieschweiler.

VB Zweibrücken - SG Rieschweiler 0:1 (0:0) Nach zwei Niederlagen zum Auftakt hat Fußball-Landesligist SG Rieschweiler am Sonntag mit einem recht überraschenden 1:0 (0:0)-Sieg bei den VB Zweibrücken zum großen Befreiungsschlag ausgeholt. Die SGR klettert mit den ersten Zählern der Saison vom letzten Tabellenplatz auf Rang 13. Bei den VB Zweibrücken hingegen werden die Sorgen immer größer. Die Vereinigten Bewegungsspieler tragen nun mit einem Zähler die Rote Laterne. In den bisherigen drei Partien gelang den Zweibrückern noch kein einziger Treffer.

Auch wenn die VB im Heimspiel gegen Rieschweiler mehrmals an einem Tor schnupperten. Die Zweibrücker waren vor der Pause überlegen. Der agile Waldemar Schwab initiierte immer wieder gefährliche Aktionen – und scheiterte selbst an der Latte. Als die Seiten gewechselt wurden, hatte das Aluminium noch ein zweites Mal für die Gäste gerettet. „Wir hatten bis zur Pause ganz klare Vorteile“, haderte VB-Spieler Lukas Österreicher.

Die Hausherren wollten im zweiten Durchgang eigentlich direkt an die Leistung aus Halbzeit eins anknüpfen. Doch dann zog sich Abwehrchef David Hoffmann in einem Laufduell eine Oberschenkelzerrung zu und musste vom Feld. Und plötzlich waren die Grün-Weißen ziemlich von der Rolle. „Den Ausfall konnten wir zu keinem Zeitpunkt kompensieren. Rieschweiler hatte im Anschluss mehr vom Spiel, bei uns ist kaum noch etwas zusammengelaufen“, gab Österreicher zu. In der 58. Minute hätte Rieschweiler bereits in Führung gehen können, als ein 20-Meter-Geschoss von Routinier Daniel Preuß an die Latte klatschte und Mitspieler Elias Braun den Abpraller über das Tor köpfte. Kurz darauf war es dann aber doch passiert – erneut waren Preuß und Braun die Strippenzieher. Preuß hatte den Angriff der SGR selbst eingeleitet, legte dann raus zu Braun. Der gab das Leder postwendend wieder zurück – und Preuß erzielte aus 16 Metern das Tor des Tages (65. Minute). Anschließend versuchten es die Gastgeber mit der Brechstange, sorgten dabei aber kaum noch für Gefahr. Es blieb beim Sieg für die Gäste. Zu allem Überfluss flog VB-Spieler Christian Zech in der 87. Minute auch noch mit Gelb-Rot vom Platz. „Für uns war es gerade für den Kopf ein extrem wichtiger Sieg“, jubelte Preuß. „Wir konnten uns ein wenig vom Tabellenende wegbewegen. Und ich denke auch, dass die drei Punkte uns Selbstvertrauen für das Heimspiel gegen den TSC Zweibrücken geben werden.“