Fußball-Verbandspokal Der TSC will einen „geilen Pokalfight“ liefern

Und so empfängt der TSC Zweibrücken an diesem Mittwochabend um 20 Uhr am Wattweiler Berg Oberligist SV Alemannia Waldalgesheim zum Flutlichtspiel. Da die Partie unter der Woche stattfindet und die Gäste aus dem Landkreis Mainz-Bingen eine rund anderthalb Stunden lange Anreise vor sich haben, wurde die Anstoßzeit auf Wunsch des SV auf 20 Uhr gelegt. Waldalgesheim belegt in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar unter den 20 Mannschaften nach 17 Partien Rang 18 – ist also vom Abstieg bedroht.