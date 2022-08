Fußball-Landesliga : Trotz Lazarett und Mängelliste: Opitz glaubt an den Auftaktsieg

Trainer Florian Opitz und sein TSC Zweibrücken starten am Samstag mit einem Heimspiel in die Saison. Foto: Schwarz/Florian Schwarz

Zweibrücken Fußball-Landesligist TSC Zweibrücken startet am Samstag zu Hause gegen Idar-Oberstein II in die Saison. Das letzte Aufeinandertreffen gewann der TSC deutlich.

Von Stefan Holzhauser

Die ersten beiden Pflichtsiege im Pokal sind unter Dach und Fach. Am Samstag wird es für die Fußballer des TSC Zweibrücken auch in der Landesliga ernst. Der TSC empfängt zum Auftakt um 16.30 Uhr den SC Idar-Oberstein II am Wattweiler Berg. Der SC war auch der letzte Gegner der Bubenhauser in der abgelaufenen Runde. Damals siegten die Zweibrücker beim Abschiedsspiel von Ex-Trainer Peter Rubeck turmhoch mit 8:1.

Ein ähnliches Ergebnis würde dem neuen Trainer Florian Opitz natürlich gut schmecken. Allerdings hatte der 35-jährige Pirmasenser am Pokalauftritt unter der Woche beim Bezirksligisten FC Fehrbach trotz 3:2-Sieg nach Verlängerung dann doch einiges auszusetzen. „Nach guten ersten 15 Minuten haben wir das Fußballspielen eingestellt. Wir waren hektisch, haben uns von der Unruhe, die von den Zuschauern reingetragen wurde, anstecken lassen“, moniert der Trainer. „Klar haben wir junge Spieler – aber ich würde mir wünschen, dass wir sowas besser ausblenden können“. Mit zahlreichen Fehlpässe habe sein Team das Fehrbacher Selbstvertrauen gestärkt. Das Abwehrverhalten sei „eine kleine Katastrophe“ gewesen. „Außerdem haben wir kaum zweite Bälle gewonnen und fast jedes Kopfballduell verloren“, führt Opitz die Mängelliste weiter aus. Dass auf dem Rasen nicht allzu viel funktionierte habe, sein Team aber trotzdem nie Einstellung und Glauben vermissen ließ, sei der große positive Aspekt, der sich aus dem Duell gegen Fehrbach ziehen lasse.

Am Samstag im Heimspiel gegen Idar-Oberstein II will der Übungsleiter nun „Konstanz über die gesamten 90 Minuten“ sehen. Den hohen Sieg zum Ende der vergangenen Saison als Maßstab für die Leistungsstärke der Edelsteinstädter heranzuziehen, hält Opitz für brandgefährlich. Denn der SC trat damals – nachdem die Qualifikation für die Landesliga-Meisterrunde und damit der Klassenerhalt erreicht war – vornehmlich mit blutjungen Nachwuchskräften an. Nicht nur der TSC feierte einen Kantersieg gegen Idar. Meister und Aufsteiger SV Hermersberg etwa schoss den SC mit 15:0 aus dem Stadion.

Der kommende Gegner sei deshalb nur schwer einzuschätzen, sagt Opitz. „Man weiß ja auch nie, welche Spieler von oben bei einer zweiten Mannschaft aushelfen. Und die Spieler von Idar Oberstein, die beim letzten Aufeinandertreffen schon dabei waren, werden das im Hinterkopf haben. Und es diesmal besser machen wollen“, vermutet der 35-Jährige.

In personeller Hinsicht muss er gewaltig improvisieren. Max Decker hatte sich zuletzt einen Muskelfaserriss in der Wade zugezogen. Die letzte Entscheidung, ob der 25-jährige am Samstag mitwirken kann, trifft der Physiotherapeut. Felix Decker und Quincy Henderson stoßen nach Verletzungen erst wieder in der kommenden Woche zum Mannschaftstraining. Pascal Julier wurde in Fehrbach nach 67 Minuten eingewechselt, traf zum 2:2 – musste nur drei Minuten später aber wieder wegen Knieproblemen vom Platz. Langzeitverletzt sind Jonathan Kauf und Luca Brödel (beide Kreuzbandriss). Auch Marcel Julier (Knorpelschaden im Fuß) und Jonas Marschall (Patellasehnenprobleme) werden noch länger fehlen.

Jammern will Opitz trotz der langen Liste des Lazaretts aber nicht. „Der Kader, den wir aufbieten können, ist trotzdem stark.“