Fußball-Landesliga „Gefestigter“ TSC peilt Punkte unter Flutlicht an

Doch vor dem Gegner hat der Übungsleiter großen Respekt. Hinterweidenthal habe schon immer eine Mannschaft ins Rennen geschickt, die sich durch immensen Kampfgeist auszeichne. Doch in dieser Saison sei das Team noch einmal deutlich stärker einzuschätzen als in der abgelaufenen Runde. Auch weil der SVH mit Offensivspieler Felix Burkhard einen brandgefährlichen Neuzugang an Land gezogen habe. Acar will sich aber nicht zu sehr am Gegner orientieren: „Wir haben ebenfalls überragende Spieler in unseren Reihen. Wir müssen uns auf unsere Stärken konzentrieren, als Einheit auftreten und uns selbst vertrauen“, gibt der Trainer die Marschroute vor.