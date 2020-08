Zweibrücker Stadtderby im Verbandspokal : Pokalschlager am Wattweiler Berg

Zweibrücken Der TSC Zweibrücken empfängt am Mittwoch den Lokalrivalen SG VB Zweibrücken-SV Ixheim im ersten Pflichtspiel der Saison.

Nachdem die zweite Mannschaft des SV Contwig am Sonntag mit einem 4:1-Sieg in den Kreispokal gestartet ist, trägt die erste Mannschaft am Mittwoch, 19 Uhr, im Verbandspokal beim FV Münchweiler das erste Pflichtspiel aus. „Da werden einige junge Spieler, die am Sonntag ihre Sache richtig gut gemacht haben, mit auflaufen“, kündigt Trainer Max Blum an. Für Blum zählt auch das Verbandspokalspiel zur Vorbereitung. Der Ligakonkurrent Münchweiler sei da ein guter Test. Auch wenn man lieber am Contwiger Bahnhof gespielt hätte, geht Blum die Partie offensiv an, um eine Runde weiter zu kommen. Die Chancen schätzt der Trainer 50:50.